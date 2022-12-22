王安宇抱不動 趙露思被迫減肥重現小V臉

網友曬出影片（右）和照片（左）的差距。（取材自微博）

女星趙露思和王安宇正在開拍古裝新劇「神隱」，之前他們合拍劇中公主抱的畫面曝光，王安宇抱不動趙露思的模樣引發轟動，兩人於是都被導演 勒令要瘦回健康與纖瘦體態，以符合劇中角色設定，因此兩人不只得飲食控制，還得天天吃減重 餐，成功瘦回小V臉。

近日趙露思餐點曝光，只見滿滿一碗全都是蔬菜，一周狂減四公斤，瘦出螞蟻腰跟尖下巴。

趙露思被勒令減肥，重現小V臉。（取材自微博）

綜合媒體報導，趙露思日昨受訪，談到另一部新劇「偷偷藏不住」角色桑稚，透露雖然如願以償穿上校服，但她覺得自己年齡大了，所以可能不會再接演這樣的校園劇。

趙露思先前拍攝「偷偷藏不住」，網上有不少流出的高清照片，照片中她的清秀模樣讓許多粉絲稱讚，不過隨後有狗仔爆出拍攝影 片，可以看出她的外型不如照片好看，有網友更質疑網上流出的照片是精細修圖過的。

趙露思近年搭檔楊洋、吳磊等陸劇男神，出道不久就受到製作人青睞，陸續出演大製作劇集，人氣扶搖直上，罕見出道五年就成為高奢品牌代言人，不過她先前因品牌活動展示珠寶姿勢被嘲網紅感太重，拉低高奢品牌的價值，近期登雜誌又被網友質疑修圖修太重，撞臉另一位大陸女星鞠婧禕，遭許多網友吐槽。