陳奕迅演唱會躺地66秒不動驚呆全場 驚吐「要死了」

陳奕迅在台上即興示範健身動作。（圖：ESL Limited提供）

陳奕迅持續在香港紅館進行「Fear and Dreams演唱會」，前晚第9場即興示範健身 動作Leg Raise crunch（下肢挺舉捲腹），邊聊天邊hold住66秒才起身，超強體力贏得全場鼓勵，接著他大笑說：「哈哈，好累呀！救命！要死了，我不應該這樣做，現在（下腹）好緊，有人會按摩嗎？哈哈。」

陳奕迅以「一切還好」作為第9場的安可歌曲。（圖：ESL Limited提供）

陳奕迅持續在香港進行「Fear and Dreams演唱會」。（圖：ESL Limited提供）

可想而知全場異口同聲喊話「我幫你按」，面對熱情回應，陳奕迅忍不住自爆按摩的條件清單，就是外型要好看，「今晚我看到很多男生，不是，不只男生了…哈哈哈，你們每個都好漂亮…不小心爆了自己喜好，不說了，跳舞吧！」沒想到又有歌迷許願脫衣服，讓他嚇了一跳：「現在還玩這些嗎？不是流行穿衣服嗎？」粉絲再誇他瘦了又變壯力拱脫衣，他自嘲：「我哪壯啊？我是瘦了一點，自然的瘦吧。」妙語如珠逗樂全場。

陳奕迅(中)自豪瘦了一點。（圖：ESL Limited提供）

而他在某場替歌迷簽CD引發效應，前晚有觀眾不停揮動專輯揮動希望可以簽名，但他透露上回簽完後回家被老婆拉耳朵警告，「你知我率性而為，但上次簽了後被老婆訓話，不如帶在身邊吧，2024年應該可以，我應該還沒有退休 。整晚我看你很投入在動，我記在心中，我記得你的。」

蘇永康(右)帶著妻小朝聖陳奕迅演唱會。（圖：ESL Limited提供）

此外，他也受到熱情觀眾感染，不停在台上跑來跑去希望更近距離地與大家互動，隨著2022卡達世界盃足球 賽落幕，陳奕迅有著足球底子，大家喊話有空可以回母校踢足球，他直白表示：「不踢了，我的筋沒以前那麼好了，現在打網球比較多。」最後他以「一切還好」作為安可歌曲，歌迷興奮留言：「竟然唱了！冷門神曲！想不到可以在演唱會聽到！開心到哭！」