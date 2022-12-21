才剛暗諷向太 張蘭直播帶貨「1舉動」遭平台罰停播

張蘭表示自己抖音帳號遭平台罰停播1天。(取材自抖音)

汪小菲 的媽媽張蘭直播帶貨真的話題不斷！先前才在直播間賣貨調侃大S 一家人，近日傳出「向太」陳嵐上直播間賣床墊，稱「你們買回去送女朋友、送老婆，分手的時候可不能要回來喔」疑似暗酸汪小菲，對此張蘭則在直播間暗諷陳嵐的直播間花錢買流量、暗諷陳嵐更年期到了亂發脾氣。豈料，才隔一天，21日便傳出張蘭直播間遭罰停播1天，引發網友熱議。

張蘭稍早在抖音 PO出一則影片，坦承自己直播間遭停權，並提及因直播時違反規定，直言平台「我覺得罰得非常好！」她解釋，她與團隊在直播時誇大產品功能，觸犯平台規則。有網友要她去找平台領導，她則霸氣回絕，表示自己做事情光明磊落，絕不會搞特殊破壞平台規則制度，「我們認錯了就認罰」。

有網友昨天在張蘭直播間問起陳嵐直播賣床墊提到的話，對此，張蘭則在直播中隔空回應說：「我們不要提及其他人，我們要相互尊重，三人行必有我師焉」，更強調自己直播間的粉絲都是鐵粉，從來不靠買粉絲衝高人氣；隔沒多久，她更在直播間提起女性更年期話題說，自己過去在經營俏江南時，「五十歲的時候就挺醒自己千萬別更年期，不允許發瘋，做企業的不能隨便發脾氣」許多網友認為她這些話是在暗諷陳嵐。