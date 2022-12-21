我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州貨運列車撞穿聯結車 3列車頭與10節車廂脫軌

北加地震前10秒 預警系統叫醒睡夢中300萬人

劉德華新片花絮曝光：素顏出鏡 1分鐘轉換7情緒

娛樂新聞組／綜合報導
61歲劉德華全素顏出鏡，無實物表演，7種情緒完美轉換。（視頻截圖）
61歲劉德華全素顏出鏡，無實物表演，7種情緒完美轉換。（視頻截圖）

中國科幻電影「流浪地球2」將於明年大年初一上映，香港天王劉德華在戲中飾演痛失愛女的圖恒宇，日前電影發布一段花絮片，劉德華全素顏出鏡，未化一點妝容，可說就是劉德華本色出演，短短一分多鐘的片段中，他用七個眼神變化，演繹出七種不同的情緒。

香港01報導，片中劉德華坐在電腦螢幕前，與「數字生命世界」中的女兒對話，在開拍前他一臉平靜，但一開機他即時入戲，嘴角顫抖地露出一絲微笑，完美呈現出一位失去女兒的慈父時隔多年後終於可以透過高科技與愛女對話時的那種心酸、悲涼與無奈感；不過笑容只在他臉上停留短短幾秒鐘，他隨即轉換情緒，對著螢幕潸然淚下，再讀出台詞：「爸爸太想丫丫了，特別想，特別想…」三句帶有哭腔的台詞，將對女兒的思念演繹得淋漓盡致！

事實上，劉德華面前的電腦螢幕是黑屏狀態，根本沒有所謂的「女兒」，而是由一位配音員在現場為「女兒」配音，劉德華只能靠想像力演出；他哭到全身顫抖，激動時用頭撞向電腦，從最初的喜悅激動，逐漸到無助崩潰，劉德華在短短一分多鐘的片段中完美轉換七種不同的情緒，雖然沉浸式無實物的表演難度極大，但他仍用超精湛的演技征服在場所有人。

超班演技更獲網民激讚：「演技太牛了」、「太有感染力了」、「這演技太有代入感了」！

另據網易報導，如今劉德華雖然61歲了，但是他的影視作品一點也沒有變少，比如前段時間劉德華就在哈爾濱拍戲數月，就連自己的生日都是在劇組度過的。

除了在工作上，劉德華在對待生活上也是一如既往的認真，比如在飲食方面，劉德華就是對自己十分嚴格，自控力相當強。

61歲劉德華全素顏出鏡，無實物表演，7種情緒完美轉換。（視頻截圖）
61歲劉德華全素顏出鏡，無實物表演，7種情緒完美轉換。（視頻截圖）

電影 香港

上一則

黃子韜自曝確診 高燒痛到想哭 直問：還能好嗎？　

延伸閱讀

先拍戲再談片酬…無間道20年 劉偉強不忘劉德華相挺

先拍戲再談片酬…無間道20年 劉偉強不忘劉德華相挺
「無間道」20歲了 導演曝劉德華當年暖舉感動全劇組

「無間道」20歲了 導演曝劉德華當年暖舉感動全劇組
劉德華沒自信會奪影帝 與向太打賭慘輸高價珠寶

劉德華沒自信會奪影帝 與向太打賭慘輸高價珠寶
劉德華曾與向太打賭一事 慘輸360萬美元翡翠項鍊

劉德華曾與向太打賭一事 慘輸360萬美元翡翠項鍊

熱門新聞

英國王子哈利。美聯社

哈利自曝「第一次」獻給她 美魔女矢口否認

2022-12-17 09:21
艾倫狄珍妮與史蒂芬是多年戰友。（取材自Instagram）

「艾倫秀」DJ驚傳輕生離世 離家前曾有怪異舉動

2022-12-14 21:03
山姆（右）對妻子布蘭妮的一切作為表示支持。(取材自Instagram)

布蘭妮成天發裸照 老公說出真心話 含淚力挺？

2022-12-17 08:59
劉畊宏（左）向卡達車主道歉。圖／摘自微博

劉畊宏在卡達翻車出事了 車主天價索賠

2022-12-18 11:08
白嘉莉返台住飯店700多天，沒考慮過置產。（取材自臉書）

白嘉莉年花350萬台幣住飯店不買房 她點出關鍵讚聰明

2022-12-13 23:22
鄭秀珍曾遭男友詐騙上千萬美元。（取材自微博）

「最美何仙姑」遭男友騙6000萬淪按摩妹 女星現況曝光

2022-12-17 03:22

超人氣

更多 >
逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾
影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼

影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼
女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光
紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布
馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年

馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年