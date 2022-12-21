劉德華新片花絮曝光：素顏出鏡 1分鐘轉換7情緒

61歲劉德華全素顏出鏡，無實物表演，7種情緒完美轉換。（視頻截圖）

中國科幻電影 「流浪地球2」將於明年大年初一上映，香港 天王劉德華在戲中飾演痛失愛女的圖恒宇，日前電影發布一段花絮片，劉德華全素顏出鏡，未化一點妝容，可說就是劉德華本色出演，短短一分多鐘的片段中，他用七個眼神變化，演繹出七種不同的情緒。

香港01報導，片中劉德華坐在電腦螢幕前，與「數字生命世界」中的女兒對話，在開拍前他一臉平靜，但一開機他即時入戲，嘴角顫抖地露出一絲微笑，完美呈現出一位失去女兒的慈父時隔多年後終於可以透過高科技與愛女對話時的那種心酸、悲涼與無奈感；不過笑容只在他臉上停留短短幾秒鐘，他隨即轉換情緒，對著螢幕潸然淚下，再讀出台詞：「爸爸太想丫丫了，特別想，特別想…」三句帶有哭腔的台詞，將對女兒的思念演繹得淋漓盡致！

事實上，劉德華面前的電腦螢幕是黑屏狀態，根本沒有所謂的「女兒」，而是由一位配音員在現場為「女兒」配音，劉德華只能靠想像力演出；他哭到全身顫抖，激動時用頭撞向電腦，從最初的喜悅激動，逐漸到無助崩潰，劉德華在短短一分多鐘的片段中完美轉換七種不同的情緒，雖然沉浸式無實物的表演難度極大，但他仍用超精湛的演技征服在場所有人。

超班演技更獲網民激讚：「演技太牛了」、「太有感染力了」、「這演技太有代入感了」！

另據網易報導，如今劉德華雖然61歲了，但是他的影視作品一點也沒有變少，比如前段時間劉德華就在哈爾濱拍戲數月，就連自己的生日都是在劇組度過的。