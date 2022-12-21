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柳岩新歡曝光 和神祕男牽手逛超市互動親密

娛樂新聞組／綜合報導
柳岩被拍到和一男子一起外出做核酸、逛超市，互動十分親密。（取材自微博）
柳岩被拍到和一男子一起外出做核酸、逛超市，互動十分親密。（取材自微博）

42歲中國藝人柳岩外型亮麗，感情觀卻很保守，緋聞男友更是少之又少，不過有媒體近日拍到她疑有新歡，和一名神祕男子一同外出做核酸檢測，接著一起逛超市，互動十分親密。視頻曝光後，很多網友表達對她的祝福，希望她能遇上對的人，也有網友說「便宜這小子了」。

網易報導，有媒體近日曝光一段柳岩和一男子一同購物的視頻。視頻中，柳岩上身穿著棒球衣，下身穿著白色休閒褲，頭戴黑色帽子，一身裝扮簡約低調，戴著口罩只露出半張臉，但柳岩的顏值氣質還是讓她十分顯眼。她和一位男子並肩同行，兩人從家中出門，一起去做核酸。

到了核酸點附近，兩人看排隊的人太多，就轉去超市買東西。在去超市的路上，天很冷，兩人都把手放進衣服兜裡。

據報導，在超市裡，柳岩挑選東西，該男子就在她的身旁推著購物車等著她，看起來很熟悉，關係也不錯。兩人買完東西後，就一起回家。

過幾天，兩人再次被拍到一起出門。這次，柳岩身穿白色羽絨服，頭上戴著十分可愛的白色毛線帽。兩人停在路邊聊天，聊完天後，男子開車離開，柳岩獨自回家。

另據搜狐娛樂報導，柳岩2015年曾被TC Candler選為「全球100張最美面孔」之一，她不僅有美貌又善良，臨場反應也很機靈，曾被主持人尷尬問單身至今是如何解決生理需求？她則表示會找事情做，忙一點就不會想那麼多，高EQ又誠實的反應，獲得滿堂采。

檢測 口罩 緋聞

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