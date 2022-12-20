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觀眾吐驚人之語 陳奕迅唱一半無奈道歉了

記者林士傑／即時報導
陳奕迅靠打網球備戰演唱會。(圖:ESL Limited提供)
陳奕迅靠打網球備戰演唱會。(圖:ESL Limited提供)

陳奕迅「Fear and Dreams演唱會」邁向第8場，好奇問觀眾座位視野以及票價，「全部都是980元港幣？但是你坐第一排真的沒有後面的好，不論聲音和視野，後面一定比第一排要好，他們的視野寬闊很多，能看到全貌，都是坐後面比較有利。」這時有人大喊是買炒價的黃牛票，他無奈表示：「唉，對不起！我不知有什麼方法可以杜絕（黃牛）。」

他提到4年前開始構思此套巡演，原先想要做4D秀，不單單只是在台上演出，觀眾還能感受氣味等各種體驗，「例如海風，下雨等等，因為我覺得天氣真的很影響人類的情緒。好像最近天氣冷，大家都不想工作，想睡在床上多一會。」像他場場都是連唱29首歌後才跟大家打招呼，近來天氣轉涼，他得多喝水避免喉嚨乾燥、聲音受到影響，

陳奕迅每場「Fear and Dreams演唱會」都安排不同的安可驚喜。(圖:E...
陳奕迅每場「Fear and Dreams演唱會」都安排不同的安可驚喜。(圖:ESL Limited提供)

而近年全球受疫情重挫，他直呼真的很怕，觀眾笑回不信，他說：「那麼大的空間，就算你現在旁邊那個坐離近你一點，你都會退開，心想不如迴避一下吧，誰知道對方介不介意，不過人的適應力很強的。」像是為了演唱會，他的生活就是打網球、打網球跟打網球，「要保持一下，不可以讓自己變胖。很開心我終於等到（演唱會）了！可以跟大家一起見面，這都值得的。」

場場台下也都星光熠熠，包含胡杏兒、梁詠琪、謝霆鋒等人都到場朝聖，有人問謝霆鋒知不知道陳奕迅在台上模仿他裝酷？謝霆鋒笑說：「是嗎？我不知道，不過也有看過他演唱會的新聞，非常替他開心，很成功。」

謝霆鋒朝聖陳奕迅演唱會。(圖:ESL Limited提供)
謝霆鋒朝聖陳奕迅演唱會。(圖:ESL Limited提供)

謝霆鋒 疫情

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