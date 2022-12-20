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業績億萬狠甩張蘭…向太直播賣床墊 暗酸「離婚別討回來」

記者闕志儒／綜合報導
向太陳嵐(左)首度直播帶貨。（取材自抖音）
向太陳嵐(左)首度直播帶貨。（取材自抖音）

沒讓張蘭專美於前，向華強太太陳嵐（向太）日昨也加入直播帶貨之列，在抖音直播不到10分鐘，線上人數已達80萬人，首播流量不但號稱破億，也衝出億萬人民幣銷售額，兩位奶奶級直播主戰力一比，直接讓張蘭連車尾燈都看不到。

向太賣貨從美妝、零食，到近來最夯的「床墊」都有，她拋哏「你們買回去送女朋友、送老婆，分手的時候可不能要回來喔」，讓人馬上聯想到日前大S汪小菲的床墊之亂，粉絲立刻驚呼：「不愧是豪門，只有向太敢這樣說。」

向太加入直播帶貨前，娛樂圈人脈廣闊的她，已獲中港台不少巨星力挺支持，找來乾兒子蕭敬騰、關之琳、鞏俐、李連杰、陳小春、黃曉明、魯豫等人拍片祝福、應援。

據微博網友爆料，向太帶貨首秀，製作方狂撒2000萬人民幣（約286萬美元）打造直播間，相較張蘭得吆喝炒作前媳婦大S，還賣老命打碟、模仿，獻出各種才藝秀，陳嵐動口報價錢、砍價、開心大笑，主持助理在一旁連環RAP念產品，兩人資源、風格高下立判，手握娛樂圈中消息的向太，也未消費兒子與媳婦。

帶貨直播推了不少產品，其中還賣起了近來最夯的話題「寢具」，只見相太直言：「買回去送女朋友、送老婆，分手的時候可不能要回來喔，離婚了也不能要回來，大器一點嘛」，吃瓜群眾秒懂，「根本不是暗酸汪小菲，這是明示了。」

大S 汪小菲 李連杰

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