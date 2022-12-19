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未見聖誕行情 股指連跌四日

向太帶貨衝億萬業績 叫賣床墊直言「離婚別要回來」

記者闕志儒／即時報導
向太陳嵐(左)首度直播帶貨。（取材自抖音）
向太陳嵐(左)首度直播帶貨。（取材自抖音）

沒讓張蘭專美於前，向華強太太陳嵐（向太）19日也加入直播帶貨之列，在中國抖音直播開播不到10分鐘，線上人數已達80萬人，首播流量不但號稱破億，也衝出億萬銷售額，兩位奶奶級直播主戰力一比，直接讓張蘭連車尾燈都看不到。而向太賣貨從美妝、零食，到近來最夯的「床墊」都有，她馬上拋哏「你們買回去送女朋友、送老婆，分手的時候可不能要回來喔」，讓人馬上聯想到日前大S汪小菲的床墊之亂，粉絲立刻驚呼：「不愧是豪門，只有向太敢這樣說。」

向太加入直播帶貨前，娛樂圈人脈廣闊的她，已獲中港台不少巨星力挺支持，找來乾兒子蕭敬騰、關之琳、鞏俐、李連杰、陳小春、黃曉明、魯豫等人拍片祝福、應援。據微博網友爆料，向太帶貨首秀，製作方狂撒人民幣2000萬打造直播間，相較張蘭得吆喝炒作前媳婦大S，還賣老命打碟、模仿，獻出各種才藝秀，陳嵐動口報價錢、砍價、開心大笑，主持助理在一旁連環RAP念產品，「雙ㄌㄢˊ」的確都娛樂了粉絲，但兩人資源、風格高下立判，手握娛樂圈中消息的向太，也未消費兒子與媳婦。

帶貨直播推了不少產品，其中還賣起了近來最夯的話題「寢具」，只見相太直言：「買回去送女朋友、送老婆，分手的時候可不能要回來喔，離婚了也不能要回來，大器一點嘛」，吃瓜群眾秒懂，「根本不是暗酸汪小菲，這是明示了。」

向華強(左)與太太陳嵐。（取材自微博）
向華強(左)與太太陳嵐。（取材自微博）
向太陳嵐。（取材自微博）
向太陳嵐。（取材自微博）
向太陳嵐(右)首度直播帶貨。（取材自抖音）
向太陳嵐(右)首度直播帶貨。（取材自抖音）

大S 汪小菲 李連杰

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