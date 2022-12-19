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汪小菲確診突交代遺言 嗆張蘭「嘴不能胡說」

娛樂新聞組／綜合報導
近日張蘭（右）稱與汪小菲（左）失聯，日昨母子倆突然隔空連線直播。（取材自微博）
近日張蘭（右）稱與汪小菲（左）失聯，日昨母子倆突然隔空連線直播。（取材自微博）

上個月汪小菲大S離婚所爆出的風波看來似乎告一段落，但近日卻傳出汪小菲因此被網友消遣是「媽寶」，他氣得刪光張蘭所有聯絡方式，甚至傳出母子斷聯的消息，張蘭更稱有關兒子的消息都是從網路上得知。豈料，日昨卻傳出母子倆連線直播，由於近日兩人都確診新冠肺炎，汪小菲看上去身體相當虛弱，但卻仍不忘氣嗆媽媽，甚至還有氣無力地在直播中向媽媽交代遺言，引發譁然。

汪小菲在直播中看起來臉色蒼白身體相當虛弱，透露自己連喝水都想吐，張蘭見狀則勸兒子下直播休息，隨後汪小菲則開始交代起遺言說：「我要是過不去了，你給我弄到八達嶺去。」張蘭聽完慌張回說：「別瞎說，那嘴不能胡說。」汪小菲則忍不住嗆說：「你也知道啊？你也知道嘴不能胡說啊，你也知道嘴不能胡說就別胡說。」張蘭聽完似乎有些不滿突然離席。

對此，許多網友看完直播都紛紛替汪小菲說話：「對媽媽的幽怨...」、「感覺他們真的有什麼過不去的坎」、「汪小菲感覺太累了，身心俱疲」。

事後有網友則解釋八達嶺當地有很多歷代皇室墓群，而張蘭先前就曾表示汪小菲是愛新覺羅後代，是皇族子弟。

此外，大S與具俊曄傳已搬出與汪小菲婚後買的「信義冠德」豪宅，改住到她在與汪小菲結婚前就購買的「國家藝術館」豪宅，看來似乎要與汪小菲徹底切割關係。

汪小菲 大S 具俊曄

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