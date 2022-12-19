梅西奪冠群星圍觀 胡歌讚圓滿 馬思純哭了

看完球賽，胡歌發文表示圓滿了。（取材自微博）

阿根廷時隔36年，再次捧起大力神盃，梅西 也終於圓夢。這場冠軍爭霸賽全球關注，也吸引了娛樂圈明星深夜守在電視機前，包括胡歌 、馬思純、蘇醒、潘粵明、李冰冰、王錚亮、陳妍希、薛之謙、鹿晗 、張若昀、張靚穎、劉畊宏等人都發博慶祝梅西奪冠。

綜合媒體報導，陳妍希在比賽開始之前就發文表示已經開始緊張了。阿根廷奪冠後，陳妍希也激動發文，直言等這一天好久，直言：「我的青春，終於圓夢了。」陳妍希還曬了一張梅西曾注視當時不屬於自己球隊的大力神杯的照片，為了這座獎杯，梅西等了足足20年。如今他終於獲得，還得到了2022年卡塔爾世界杯最有價值球員獎。

胡歌發文表示圓滿了，張若昀也大呼值了。

馬斯純坐在電視機前緊張觀賽。（取材自微博）

馬思純也是非常激動，直言終於等到，為梅西喜極而泣，感嘆他太不容易了。馬思純還曬出了看比賽的照片，圖中她時而緊張時而激動吶喊。

梅西頭號迷弟蘇醒更是曬出觀看視頻，比賽結束後，蘇醒激動嚎哭，表示自己失態了，醒來後刪，讓人哭笑不得。

其他明星也都在第一時間發文慶祝，李冰冰稱激動得手都在抖，吳樾則稱自己是哭著看完的比賽，誇讚梅西有情有義有擔當。歌手張靚穎也發文表示圓滿了，並配上哭的表情。

還有這一次世界杯積極預測賽事的潘粵明，調侃自己預言成功，最後祝賀梅西。現場參與解說的鹿晗，也見證了整個比賽過程，本人十分激動。

演員保劍鋒也激動不已，直呼梅西太牛了，激動之餘也感嘆比賽艱難殘酷，自己眼淚止不住。

周星馳狗狗神預測阿根廷奪冠。（取材自Instagram）

同為足球迷的周星馳（星爺），在賽前就帶著愛犬Kio加入賭注戰局，Kio神預測阿根廷奪冠。不過，有網友笑說，Kio是法國鬥牛犬，沒想到竟然倒戈選阿根廷，周星馳也幽默回覆表示，一看就不是純種犬「還不是間諜？」引來眾人笑翻。