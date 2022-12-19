劉愷威、李曉峰IG放閃 貼文藏戀愛氣息

劉愷威（圖）與新歡李曉峰在社交平台隔空放閃，引起熱議。（取材自微博）

楊冪 的前夫劉愷威近日傳出新戀情，被網友偶遇與演員李曉峰牽手漫步，雖然雙方尚未官宣，但劉愷威已透過媒體訪問認愛，坦承性格很合，相處舒服，日前更在Instagram隔空放閃，引起熱議。

劉愷威與新歡李曉峰（圖）在社交平台隔空放閃，引起熱議。（取材自微博）

香港 01報導，向來低調的劉愷威，今次特別建立Instagram小號，還與李曉峰用情侶名，連介紹都互相呼應，一個叫「櫻桃糯米小格子」，一個叫「櫻桃糯米小丸子」；女方的簡介寫著「起風了」，男方的簡介就回應「快收衣服」。除此之外，兩人在各自的貼文中也暗藏「戀愛氣息」，好似萬聖節 的南瓜燈，同款銀杏樹、楓樹，以及冬至在寺廟的照片，李曉峰曬疑似劉愷威的玻璃倒影，大讚：「那個人肢體不錯」；而劉愷威po出日前打邊爐的照片，自嘲「沒見過用勺子喝珍珠奶茶#太做作」，李曉峰也留言道：「也是有點兒太優雅」，無處不在散發粉紅氣泡，愛得相當甜蜜。

然而，原本是值得祝福的戀情，卻引起大批網友質疑李曉峰占楊冪便宜。首先，楊冪粉絲團叫「蜜蜂」，而李曉峰的粉絲團叫「蜂蜜」，非常巧合，不過其實在2013年這個就已有「蜂蜜」的存在，只是最近因戀情被放大了；其次，李曉峰曾曬出一段糖炒栗子的故事，但配樂是楊冪的「愛的供養」，因此被網友大罵「想紅想瘋了」，但也有指當時兩人尚未拍拖，只是誤會；再者，兩人的Instagram名包含了劉愷威同楊冪女兒的暱稱「小糯米」，再度令網友反感，紛紛留言道：「糯米：別帶上我」、「怎麼好意思用糯米做名字」，也有網友認為：「就是情侶的簡單日常互動怎麼了」等。