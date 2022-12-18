舊愛分手三年鬆口放不下 徐冬冬揭分手主因

徐冬冬自爆和前男友尹子維分手的原因。(取材自微博)

擁有「第一美胸」封號的中國女星徐冬冬，2018年曾與香港 星二代尹子維交往，戀情僅維持一年就結束，不過男方似乎還放不下，日前突然發文「始終認為她是我需要保護的人，怎麼才能夠好好照顧她？」

搜狐娛樂報導，尹子維近日突然連發多條動態表白徐冬冬，「還是好喜歡冬冬啊，真的希望她越來越好，認識八年了雖然她很自強，始終認為她是我需要保護的人。怎麼才能夠好好照顧她？」

尹子維還說，他跟徐冬冬在一起時，女方總是不化妝，甘願陪在他身旁、幫他跟粉絲拍照，「但她其實無比閃耀，你們幫我想想辦法」。

另據ETtoday報導，尹子維提到：「她是不婚主義者…我希望好，怎麼才能夠好好照顧她？」疑似是小倆口當年分手主因，坦承過去受到自我感情經歷的陰影，沒有處理好彼此關係，希望現在還有機會挽回。

對此，徐冬冬發文回應稱：「之前是他不太想結婚；當他想結婚時我已經確定不想結婚。」徐冬冬還表示：「我現在的夢想就是賺錢，要開自己未來的寵物店，未來我就是是寵物店徐總；所以喜歡我就來追我，我不喜歡追別人。 」不少網友看到後紛紛表示：「支持大嫂搞事業。」