古天樂新片大賣 談港片奇蹟「谷底反彈到正常水平」

古天樂分享對香港電影業復甦的見解。(取材自微博)

香港 科幻電影 「明日戰記」票房賣破8300萬元港幣，成為香港電影史上最賣座作品。「明日戰記」總監製兼主演古天樂在電影上映期間極力宣傳，並積極到處謝票，他也在活動上透露天下一未來在香港以致亞太、好萊塢 發展的計畫，分享對香港電影業復甦的見解。

香港01報導，古天樂接受Deadline訪問時表示，在「明日戰記」大成功後，天下一將會擴展至好萊塢及泛亞地區的製作，除了電影拍攝外，也會參與製作動畫電影。

先前天下一曾與索尼影業（Sony）合資製作兩部動畫電影，分別為歌舞片「Vivo」以及榮獲奧斯卡提名的「一家人大戰機械人」（The Mitchells vs The Machines），古天樂親自出任執行監製。古天樂更喊話，未來會繼續尋找更多投資機會，希望藉此提升香港電影業者的基礎技術與對新科技的專業掌握。

據報導，古天樂提及天下一已經活躍於電腦特技與3D動畫製作，正在製作途中的「明日戰記」前傳動畫便是一例，他表示：「目前香港沒有任何視覺特效舞台，這種技術能夠揭開科幻電影製作的新一頁。」然而，作為科幻電影迷的古天樂也說，如果在成本上不容許在香港設立視覺特效舞台，可能會飛到美國或澳洲進行拍攝。

被問到2022年的票房奇蹟是否意味港產片的復甦？古天樂回應：「其實只是香港電影業谷底反彈到正常水平而已，但這正正是一個絕佳的時間，去嘗試新方法。」