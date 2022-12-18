Angelababy被爆跑夜店染新冠 取消出席活動

「紅毯殺手」Angelababy頻頻缺席各種活動，確診傳聞甚囂塵上。(取材自微博)

有女星Angelababy （楊穎）閨密之稱的博主「國服第一劉能」，近日在社交平台上爆料，Angelababy因為去夜店而感染新冠，與她同場的人員已有確診，並曬出現場照片，話題一出瞬間引起吃瓜群眾們熱議。

蓋飯娛樂報導，「國服第一劉能」經常在社交平台上分享Angelababy的動態，據他所稱，Angelababy是12月11日晚上去夜店，12日確診為陽性，緊接著便取消了兩場活動，直到現在都沒有露面。此前，網傳Angelababy將出席某品牌和GQ盛典活動，流出的名單中也有她的名字，但Angelababy都沒有出現在活動現場，不免讓人猜測爆料是真的。

不過也有人指出，八卦 媒體15日還拍到Angelababy與黃曉明 一同回小區，應該沒有確診，還有人勸博主刪除貼文，不要再造謠；但博主卻反駁說，該視頻是之前的，並不是最近拍到的。

據報導，接著又有網友表示自己當天也去了夜店，並看見Angelababy，許多好友都在社交平台上發布視頻；也有網友透露自己與Angelababy一天去的夜店，結果篩檢陽性。

Angelababy有「紅毯殺手」的封號，近期不少活動相繼開始，但Angelababy卻突然缺席，不免讓人感到有些反常。