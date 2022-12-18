不爽被叫「媽寶男」 汪小菲取關張蘭

張蘭(右)坦言，和兒子汪小菲目前沒有聯絡了。(取材自微博)

張蘭最近在直播中自爆和兒子汪小菲 「已經斷了聯繫」。她先前為了賣貨，無所不用其極，明酸暗貶大S 全家人，結果她為汪小菲出頭，卻導致汪小菲被網友譏笑是「媽寶男」，就此不理老母親。

張蘭在汪小菲和大S這場風波中，雖然竭盡所能想幫兒子說話，但她言論偏頗，吸引大批網友來看笑話，唯一成功的是賺進了流量和銷售額。但她從直播內容到自己發出聲明稿，並非都和汪小菲討論過，汪小菲先前曾氣到發文警告，「請各位直播的人不要再利用我們吃人血饅頭了」，但隨後刪除，被解讀為就是在警告張蘭。

如今張蘭說已和汪小菲「沒有連線的渠道」，「自從那個說他是媽寶男後我們全部取關（取消關注）了，我們再也沒有通話。我覺得對孩子，對男孩子也要尊重，我們沒有任何通話，我也不參與。」張蘭還當眾發誓，現在所有的事情都是上網看才知道。

汪小菲與大S離婚後爆出的風波目前看起來暫告一段落，不過現在網上又傳出，汪小菲以5000萬人民幣與大S和解，大S也同意送家人到北京 與汪小菲團聚，張蘭則直播中回應「不可能吧」；接著又說，「不知道，錢的事我不管」，還直呼「錢的事一個願打一個願挨」。