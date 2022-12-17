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染疫後皮膚變好還變瘦？張靚穎主動「蹭病毒」被罵上熱搜

記者陳建嘉／綜合報導
張靚穎發文為想感染新冠道歉。（取材自臉書）
張靚穎發文為想感染新冠道歉。（取材自臉書）

中國女星張靚穎日前在微博自爆感染新冠病毒的經歷，原本雖是分享，但文章中提到「主動感染」、「感染後皮膚變好」等言論就引發熱議，受到不少網民批評。她當日晚為此發文致歉，稱是自己「欠考慮」。

張靚穎日前發文，提到自己得到新冠肺炎，但只發病一天，她更留言說：「開始發燒了，開始嗓子疼了，開始鼻子疼了，開始全身疼了，開始頭暈了...然後就睡著了」，隔天起來什麼症狀都沒了，張靚穎說是怕影響半個月後的跨年演出，於是趁自己最近有時間養病，主動去探望了一群陽性病人「蹭病毒」。

染疫後，張靚穎睡了一天一夜，就什麼症狀都沒有了，「濕疹也好多了，皮膚也不乾了，然後還變瘦了，都沒來得及吃藥」。她還透露，自己發燒時還有舉啞鈴鍛鍊。

張靚穎的「個人案例」引來部分網友批評，她隨即刪掉評論，鄭重發文道歉。

張靚穎承認不妥、欠考慮，解釋自己是想著既然躲不過，不如趁自己有時間養病時先得病，康復後再外出工作，對眾人比較安全，但未考量到目前防疫資源，不該公開這種想法，必須再度誠摯道歉。

粉絲也提醒她要謹言慎行，「畢竟現在的微博環境不是以前那樣了，一句小小的觀點都會被無限放大」、「你看看自己評論區的粉絲，一個個像正常人嗎」、「好想抱抱你，還是要照顧好自己呀」、「姐姐我們明白你想說什麼，什麼都不必說照顧好自己」。

張靚穎憑藉著高難度海豚音被譽為「海豚公主」，但她卻一度在愛情中摔了大跤；張靚穎當時為了追愛，不惜和自己媽媽反目成仇，直接在表演舞台「逼婚」，兩人苦戀長達15年，直到她發現對方將自己視為賺錢的工具，憧憬了十幾年的婚姻，不到兩年就畫下句點

微博 防疫 新冠肺炎

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