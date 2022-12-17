「最美何仙姑」遭男友騙6000萬淪按摩妹 女星現況曝光

鄭秀珍曾遭男友詐騙上千萬美元。（取材自微博）

有「最美何仙姑」之稱的新加坡 女星鄭秀珍，和郭妃麗、范文芳並列新加坡三大美女，但她人生卻很坎坷，在當紅時遭到渣男男友騙走8000萬新加坡幣（約5921萬美元），人財兩失，最後改行當按摩妹，還成為法院認證的「窮籍人士」。

曾演過金庸劇「笑傲江湖」中「東方不敗」，以及「東遊記」「何仙姑」的鄭秀珍，屬於一線女星，2000年演出「笑傲江湖」中的東方不敗而讓演藝事業攀上顛峰，當年她將自己的財產全交由男友打理，投資 到證券公司，沒想到投入的8000萬新加坡幣一夕間全泡湯，被男友全數騙走，還欠下一大筆債務。

她為了能還債，又投資股票，仍然血本無歸。只得宣布破產 ，被法院判為「窮籍」，成為新加坡第一位「窮籍女明星」，一度要領救濟津貼過活，整整四年過著相當困苦的生活，之後她轉行當起了按摩妹，慢慢練出功夫，也累積到一些存款後，開設保養中心，總算把債務還清。

今年47歲的她，2008年認識了現任老公，可惜婚姻僅維持一年就離婚，目前她獨自撫養兒子，生活過得平凡卻踏實，但這段過去仍為她帶來不少創傷。