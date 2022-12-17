「無間道」20歲了 導演曝劉德華當年暖舉感動全劇組

「無間道」是香港警匪電影代表作。（圖：華映提供）

香港電影 「無間道」三部曲相隔20年將以4K修復版重現大銀幕，導演劉偉強日前跨海視訊接受台灣媒體聯訪，提到香港電影當時拍攝不易，成本更是捉襟見肘，不過主要演出的大明星們都全力力挺，劉德華不僅是首位接演的演員，更強調「先拍片再談薪水」，隨後梁朝偉、黃秋生 也降低片酬出演，讓他銘記在心。

回首當年，劉偉強看「無間道」三部曲早有數百遍，他說自己最喜歡的台詞是梁朝偉所說的「明明說好是三年，結果三年又三年了」，後來竟成為許多人的口頭禪，最愛橋段則是黃秋生飾演的黃Sir從天台掉下去的畫面，梁朝偉所飾演的陳永仁與黃Sir是師徒關係，但因為他當時還是臥底，無法表達悲痛情緒，「那一幕真的很感人」，先前港媒盛傳黃秋生當天生日，不願拍危險的跳樓戲，劉偉強也還原當時狀況，「不會不想演啦，他是專業演員，不過我們有送一個生日蛋糕給他，讓他開心一點跳」。

劉偉強希望年輕影迷也能喜歡「無間道」。（圖：華映提供）

劉偉強早年拍攝「古惑仔」系列出名，他說早年香港電影產業開始走下坡，主要原因之一，也是因為大家拍電影太過急就章，「以前香港很多電影是沒有劇本，大家都1個月拍好一部片」，不過他非常看重「無間道」這系列電影，劇本也是斟酌再三，「我要花至少3個月拍，用好的後期製作，花多點錢、用最好的音樂、歌曲，還有管樂和歌劇團當配樂，給觀眾看最好的。」

劉偉強拍首部「無間道」豪擲640萬美元，主要也想將預算用在製作層面，結果主演明星們為了力挺香港電影也都自降片酬，劉德華更是不拿薪水先演出，梁朝偉、黃秋生也沒有開高價，「大家都很阿莎力，沒有人獅子大開口」。

「無間道」上映當年不僅票房大賣，更在金馬獎、香港金像獎拿下最佳影片等多座獎項，更在2006年被美國名導馬丁史克西斯翻拍為美版「神鬼無間」，最後更拿下奧斯卡最佳劇情片。劉偉強笑說當年拍攝前夕，另一位導演麥兆輝曾在拍攝期間說「我們拍這片一定可以拿很多獎」，卻立刻被劉偉強吐槽「我們拍電影不是為了要拿獎」，劉偉強笑說自己過往拍了許多電影都沒獲獎，卻能因為「無間道」一償宿願，對整部電影充滿感激，被問自己看過這麼多國家的翻拍版本，最喜歡誰的版本，他直言當然自己的版本最好，「但如果是三部曲的話，在劇情張力來說，我自己最喜歡2003年上映的前傳『無間道Ⅱ』」更誇讚這片原本是無心插柳，卻能讓一幫原本是配角的老戲骨包括黃秋生、曾志偉以及吳鎮宇擔綱主戲，互相飆演戲非常過癮。

劉偉強認為再度集結「無間道」演員重聚已是難事。（圖：華映提供）

被問到是否有打算找當年「無間道」系列電影的演員再續前緣拍片，劉偉強坦言當然有想過，不過這在現在是件很困難的事，「機會很小了，很多人都不在這裡（香港），去外面拍戲」。另外劉偉強透露，自己最近在籌備有關消防員主題的電影，希望明年能開拍，這也將是他拍攝2019年「烈火英雄」之後再度挑戰消防員題材。