吳建豪「披荊斬棘」翻紅 曝最要好的哥哥是他
吳建豪推出新歌「CHILL」中文版MV，由他親自構思安排，在美國加州一望無垠的陽光沙漠中拍攝，還特別租了六零年代的復古汽車和露營車，他爬上麵包車頂來場吉他Solo，呈現「CHILL」一曲的搖滾精神。
今年除了發行英文專輯，他錄製「披荊斬棘2」交到許多好友，他也發揮唱跳實力，每每演出都炸翻舞台，以第2名的亮眼成績順利出道成團。今年44歲的他，外表和20歲出道時幾乎無差異，也受到網友熱議，直呼他是「凍齡男神」，吳建豪笑說：「從小受愛漂亮的媽媽影響，自己不只喜歡美的事物，也一直都有做臉的習慣。」全方位發展的他除了熱愛唱跳，接下來也希望有機會能挑戰演出喜劇片。
來源：Van Ness Wu 吳建豪
問他私下跟哪位哥哥交情比較好，他表示跟李承炫互動很好，私下會互相聯繫交流，他也表示能在節目裡認識一個很交得來的朋友是一件很開心的事。年末到來，他特地回來陪伴愛犬，在社群上分享窩在沙發上跟狗玩耍的畫面，笑說這是「最舒服、喜歡的早晨」，但他也自稱自己是嚴父，對狗狗比人還嚴厲，目前最期待的還是過年可以回家陪陪家人，回家對他來說就好像幫自己充飽電，讓他繼續面對接下來的挑戰。
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