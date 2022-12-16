吳建豪「披荊斬棘」翻紅 曝最要好的哥哥是他

吳建豪16日推出新歌「CHILL」中文版MV。(圖:環球音樂提供)

吳建豪推出新歌「CHILL」中文版MV，由他親自構思安排，在美國加州 一望無垠的陽光沙漠中拍攝，還特別租了六零年代的復古汽車 和露營車，他爬上麵包車頂來場吉他Solo，呈現「CHILL」一曲的搖滾精神。

今年除了發行英文專輯，他錄製「披荊斬棘2」交到許多好友，他也發揮唱跳實力，每每演出都炸翻舞台，以第2名的亮眼成績順利出道成團。今年44歲的他，外表和20歲出道時幾乎無差異，也受到網友熱議，直呼他是「凍齡男神」，吳建豪笑說：「從小受愛漂亮的媽媽影響，自己不只喜歡美的事物，也一直都有做臉的習慣。」全方位發展的他除了熱愛唱跳，接下來也希望有機會能挑戰演出喜劇片。

來源：Van Ness Wu 吳建豪