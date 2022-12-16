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林家棟「智齒」演狠警 狂毆影后、打斷日男星鼻骨

記者黃保慧／綜合報導
林家棟在「智齒」飾演的警察，從頭到尾都是處於非常壓抑的情緒狀態，（圖：華映提供）
林家棟在「智齒」飾演的警察，從頭到尾都是處於非常壓抑的情緒狀態，（圖：華映提供）

由林家棟、劉雅瑟合演的港片「智齒」，獲本屆金馬獎14項提名，近日導演鄭保瑞與男主角林家棟受訪；以該片再度入圍金馬影帝的林家棟最後與獎座擦肩，談到此事苦笑地嘆氣直說：「哎呀！」

林家棟作品不斷，最近還在和古天樂拍攝新片，他表示：「我真的很希望能夠再有機會、有作品能夠在台灣上映和提名金馬獎，我很希望能夠讓不同地方的觀眾認識我，我還在繼續努力。」

「智齒」於2017年開機，至今已過5年，談到拍攝回憶，林家棟直說自己沒有拍過這麼辛苦的片：「那時候開鏡是在夏天，但我穿的衣服全部都是冬天的，剛開始就知道必須要有仇恨在裡面，但不能太多，因為第一場戲就要靠仇恨建立角色，所以當時開機時就一直在想要該怎麼做，慢慢確定角色方向。」

林家棟最近在和古天樂拍攝新片。（圖：華映提供）
林家棟最近在和古天樂拍攝新片。（圖：華映提供）

林家棟在片中飾演的警察，從頭到尾都是處於非常壓抑的情緒狀態，還得瘋狂追打女主角劉雅瑟。面對情緒如此中的角色，林家棟花了一個多月沉澱，但他不是想走出角色，而是在回味：「因為不光是我們演出，我從劇照都能看到自己沒見過的另外一面，我花了一個月還在想這個事情。」

對於追打劉雅瑟，他坦言要打一個女生挺困難的，「那時候要放手去演出，我幾乎是沒有留力氣的去打，慢慢在尋找彼此的角色定位」。

至於有不小心失手打傷彼此嗎？導演鄭保瑞笑說，當年劉雅瑟每天回去都是受傷，大家也都是每天跟垃圾在一起，已經習慣了。不過辛苦是值得的，劉雅瑟憑此片獲得金像獎最佳女主角。林家棟還透露，自己在片尾與日本演員池內博之扭打，最後把對方的鼻骨都打裂了，林家棟直說：「他在片中走路一拐一拐的，其實是他真的暈了。」

另外，日前林家棟遭爆拍攝新片「潛行」時受傷，他笑說自己一直都在受傷，目前傷勢已經過5個月也好的差不多了，現在就只是再回診確認狀況。

導演 提名 警察

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