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黃子韜、徐藝洋甜蜜逛街 同返別墅疑同居

娛樂新聞組／綜合報導
黃子韜（圖）和徐藝洋的戀情全網皆知，就只差官宣了。（取材自微博）
黃子韜（圖）和徐藝洋的戀情全網皆知，就只差官宣了。（取材自微博）

近日有媒體在社交平台上曬出偶遇黃子韜和徐藝洋的畫面，兩人雖說沒有官宣戀情，但還是上了熱搜，引來無數網友的熱議。

黃子韜和徐藝洋（圖）的戀情全網皆知，就只差官宣了。（取材自微博）
黃子韜和徐藝洋（圖）的戀情全網皆知，就只差官宣了。（取材自微博）

貓眼娛樂報導，根據曝光的畫面，兩人當天開著豪車前往商場，在逛完街後，並肩走向地下停車場，一路上有說有笑的十分開心。

當天，兩人打扮得十分時尚，只見黃子韜身穿白色衛衣，下身搭配運動褲，戴著白色鴨舌帽，整個人顯得十分休閒，而徐藝洋則身穿一身黑色系裝扮，一頭飄逸的長髮，兩人站在一起非常的有夫妻相。

當兩人走到停車位時，徐藝洋先將車門打開，將東西放到車裡，隨後打開自己的包，將一包菸遞給黃子韜，只見黃子韜在接過菸後，獨自走到角落去抽菸，還時不時的看著手機，徐藝洋見狀也走了過去，不過只是安靜的站在一旁，並未打擾。

等黃子韜忙完後，徐藝洋便主動上前搭話，兩人有說有笑，女方還時不時的往男方身上靠，十分恩愛，隨後兩人便駕車離去，在車開到一半時，黃子韜便將車停到路邊，下車接電話，在打完電話後，便驅車帶著徐藝洋回到別墅。

這兩人的戀情全網都知道，就是只差公開了，此前男方還帶著女方見了父母，一家人吃了火鍋，氣氛很愉快，徐藝洋還不斷給黃母夾菜，期待兩人的官宣。

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