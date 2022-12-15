陳奕迅紅館開唱 陸歌迷：為什麼不唱國語歌？

陳奕迅在香港展開25場「Fear and Dreams演唱會」。（圖：ESL Limited提供）

陳奕迅（Eason）時隔九年終於在香港 紅館展開橫跨五周共25場的「陳奕迅Fear and Dreams演唱會」，雖然有部分是陳奕迅早期推出的歌曲，未必為年輕觀眾所熟悉，但陳奕迅交出100分水準以歌聲攻陷紅館，令全場觀眾為之感動。當中也有不少大陸歌迷來香港一睹陳奕迅的風采，不過他們就對偶像在演唱會上的表演歌單感到不滿。

綜合媒體報導，陳奕迅紅館第三場演唱會時，有粉絲拿出CD討簽名，陳奕迅大方應允笑稱「我好像沒試過演唱會途中簽CD」，接著跟對方擊掌互動，他沒忘記噴酒精消毒，問說：「你也要噴一下嗎？哈哈。下次我應該放在身上，現在是這樣的，沒辦法了。」

近日，網路一條影片在網路瘋傳，有大陸歌迷在看完演唱會後在停車場等待陳奕迅，見到偶像後，該名歌迷一邊拍片一邊用廣東話追問：「其實我想聽你唱國語，一首而已，為什麼不唱一首呢？」

這位歌迷再用普通話說：「Eason！我是中國來的歌迷。」最後用廣東話講：「姐就是想聽你唱一首國語而已。」

其實陳奕迅這次歌單中有唱到一首國語歌，不過他只是笑而不語點頭、揮手向歌迷道謝。