甄子丹拍天龍八部 減價扮喬峰造型曝光

「天龍八部之喬峰傳」將於2023年賀歲檔上映。（圖：華映提供）

武俠電影 「天龍八部之喬峰傳」由甄子丹 監製、導演 及主演，日昨發布前導預告。預告中故事由飾演丐幫幫主喬峰的甄子丹被罷免後開始，他遭到各方幫派追殺，並施展「降龍十八掌」以一敵百，甄子丹的全新喬峰造型曝光，粗獷又不失氣度，更展現出喬峰天下第一的好身手，動作場面讓觀眾高度期待。

金庸的「天龍八部」是家喻戶曉的作品，過去多次被改編成電視劇及電影作品，人物故事已為人所熟知。今次甄子丹再次將「天龍八部」喬峰部分的故事改編搬上大銀幕，並親自擔任監製、導演、演員，並且獲得多方力挺合作，整個班底不計酬勞，在有限的資金及製作時間內，創造出一個全新、前所未見的動作世界，期許「喬峰」這個角色能為武俠電影翻開新章節。

被問到為何突然會想拍攝武俠電影？甄子丹表示：「拍了多年動作武打電影，近年好希望能拍出一個不一樣的古装武俠世界，這次雖然是改編金庸的『天龍八部』，但又不完全是大家之前見過的『天龍八部』，我們這次希望加入新的想法及拍法。」

他也表示拍攝這部電影其實很不容易，但整個製作團隊上下一心，大家甚至願意為了拍好這電影而自願減價，沒有收滿酬金，他說：「這部電影其實是在經費不多、非常有限的時間和資源下拍攝，整個製作都在惡劣不定的天氣中長時間工作，但我慶幸仍然得到全組幕前幕後團隊手足的信任來支持我，大家都是不計酬勞，每天工作20小時去完成這個項目，為的就是希望拍出一套不一樣的喬峰，將一個新的武俠片想法帶給觀眾，我實在十萬分地感激大家。」

「天龍八部之喬峰傳」除了由甄子丹擔任喬峰一角外，電影更請得一眾金獎班底打造最強團隊，其中主演方面邀得本屆以「智齒」獲得香港電影金像獎最佳女主角得主劉雅瑟、金馬影后惠英紅參與演出。電影將於2023年賀歲檔上映。