李亞鵬自曝確診新冠發燒 嬌妻照顧也變陽

李亞鵬錄視頻報告確診新冠病況。（取材自微博）

中國疫情 管控漸漸鬆綁後，染疫人數大增，不少演藝圈明星也確診，紛紛在微博 向粉絲報告病況。李亞鵬近日透過視頻分享染疫後的經過，沒想到過幾天他的妻子海哈金喜也加入「變陽」隊伍。另一位因演出 「雙世寵妃」暴紅的男星邢昭林也在微博上報告確診消息，一度攻上微博熱搜前十。

貓眼娛樂報導，李亞鵬近日在社交平台上更新了動態，自曝了自己確診了新冠，配文稱：「終究是加入了陽。」引來無數網友的圍觀。

在視頻中，只見李亞鵬身穿襯衫，內搭白色T恤，顯得格外休閒居家，他表示自己目前已經是患病的第四天了，在這段時間內，由於發燒，身體不適，非常的困乏，只好躺在臥室的床上，還好妻子海哈金喜無微不至的照顧著，這才逐漸好了起來。

從視頻中能看出，儘管已經是患病的第四天了，可是他的臉色看起來還是有些蒼白，並且整個人看上去非常的憔悴，還時不時的會咳嗽。

隔天，李亞鵬又發文稱妻子海哈金喜也不幸加入「變陽」隊伍了，雖然李亞鵬目前還沒有完全康復，但還是甜蜜喊話嬌妻：「這次換我來照顧你」。

邢昭林說自己都快燒傻了。（取材自微博）

ETtoday報導，演出「雙世寵妃」暴紅的戲劇男神邢昭林日昨也發文，透露自己「陽了（指確診）」，並且PO影片記錄自己感染新冠的過程，並說：「比流感 嚴重，還是很難受的……。」

邢昭林拍紀錄影片記錄，第一天量體溫38.4度，快篩顯示陰性，不過高燒持續燒到38.7度，快篩仍是陰性，原本以為不是確診，但是一起吃飯的朋友確診。他第二天高燒退了之後，篩出兩條線。

邢昭林表示確診以來，食慾挺好沒有喪失味覺，不過後來又開始發高燒38.8度、39.5度，直說「我都快燒傻了」。他喉嚨痛、說話使不上勁，站都站不住，求救中醫朋友喝熱薑湯退燒，確診第四天終於症狀緩解。直到篩出陰性，邢昭林表示身體開始好轉。

他發文「簡單總結重點：一定多喝水！比流感嚴重，還是很難受的，所以日常防護要做好，但沒必要恐慌」。