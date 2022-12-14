陳曉愛宅在家看劇 想一輩子仰望偶像周星馳

陳曉接受「鲁豫有約」訪問。(取材自微博)

中國男星陳曉今年推出古裝劇「夢華錄」大受好評，令他「古裝男神」的地位再被肯定。近日，他就獲邀接受訪談節目「鲁豫有約」的訪問，公開不少內心說話，原來他愛好之一就是宅在家看TVB的劇集，而他偶像雖然是周星馳 ，但他並不想見對方，因為習慣仰望他。

香港 01報導，每個人心目中都有一位偶像，而陳曉的偶像就是周星馳，然而有一次機會他可以見到對方，但陳曉並不想。他說：「很早之前有一次機會，講可以去看見他的真人，我就說不要。因為我就想，見到真人又能怎樣，但是我喜歡他可能就是一輩子的事情，我就會一輩子喜歡他的戲，一輩子喜歡他。我習慣了仰望了，我一輩子我都要仰望你的。」

主持人陳鲁豫就反問：「那喜歡你的觀眾呢，粉絲對偶像的喜愛你習慣了嗎？」陳曉則說：「我盡量去做到讓他們滿意一些。但是有些東西做得不舒服的，我就選擇不做了。反而是現在很多都改成線上了以後，我覺得我還滿自在的。」

另外，陳曉認為，有愛好是一件非常重要的事，而他的愛好竟然是看TVB劇集：「我覺得愛好是一切良藥，一放假我就在家，要不就看動漫 要麼就看TVB，然後還有些朋友，可以在一塊兒聚甚麼的。我是覺得最重要最重要一點，一定要找到愛好，就是說你要是把你的精神全部寄託在你的一部戲上，或者一個角色上也行，也有不少人是這麼幹的，可能能出來意想不到的效果，我不知道。」