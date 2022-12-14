汪小菲確診直播帶貨 網友酸：誰敢買啊

汪小菲宣告自己確診了。(取材自微博)

汪小菲 母親張蘭近來確診新冠肺炎仍每天持續直播帶貨，甚至已經病到躺在床上還是不忘工作，汪小菲還送花慰問。結果沒想到，汪小菲日前也透露，自己確診了，現在發燒，全身痠痛。但是，他仍然在直播帶貨。對此，網友狂酸，「要是得新冠直播能有流量，這家人的新冠就不會停」。

噓！星聞報導，汪小菲日前凌晨開直播透露自己確診，只見他躺在床上聲音沙啞虛弱表示，已經是陽性的第四天，發燒、頭痛又全身肌肉 痠痛，起初還以為是流感，本來想與團隊連線討論工作，結果發現大家都躺下了。他只能樂觀表示，有時候休息一下，也沒什麼壞處，等痊癒後會再帶給大家好吃的產品。

據報導，隔沒幾個小時，汪小菲在中午立刻在微博 發文透露病況，先是加上熱搜的關鍵字「汪小菲確診新冠」，並在文中透露，晚點會上線直播賣貨「基本沒什症狀了，我幸運的是沒發燒」。直播中，只見汪小菲身體虛弱坐在鏡頭前，喉嚨沙啞幾乎發不出聲音在直播帶貨，時不時就咳嗽、吐痰，看來症狀仍未減緩。

報導指出，中午汪小菲微博發文一出，許多網友看了忍不住狂酸：「寶娟！我的嗓子」、「要是得新冠直播能有流量，這家人的新冠就不會停」、「所以你的症狀不是發熱，而是發癲」、「還要給自己加個話題，沒事兒吧你」、「他真的很怕大家不知道他在感染的時候帶貨」、「他們還賣貨，誰敢買啊」。