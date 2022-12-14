熊黛林首次拍動作片很過癮 不慎受傷嚇壞身邊人

熊黛林自爆第一次拍動作片受傷。(取材自微博)

42歲香港 女星熊黛林（Lynn）自從於6年前嫁給億萬富二代郭可頌後，漸漸淡出幕前兼專心相夫教女，早前才復出拍劇「家族榮耀」。她日前在微博 又上傳新電影 「羔羊遊戲」的殺青照，並自爆第一次拍動作片受傷，把身邊的人嚇得半死。

香港01報導，中國電影「羔羊遊戲」由熊黛林、鄭浩南、陳保元、林雪主演，講述囚徒博弈再現港式犯罪，當中有大量的動作戲。近年常在中國拍戲的54歲前亞視小生陳保元亦有演出，他拍攝期間因大量動作戲，拍到周身損傷，在微博上傳一張手瘀傷搽活絡油的照片，真是見了都覺得痛。

熊黛林自從與郭可頌結婚產子後，便專心留在家中相夫教女，雖然之前有拍攝「家族榮耀」，但戲分未到女主地步，這次她演出的電影「羔羊遊戲」戲分相對較多且難度高。她透露，在戲中被人虐打，加上動作激烈導致身體受傷，「第一次拍動作片，感覺很過癮；第一次受傷，把身邊的人嚇得半死；第一次被虐打，結果對手比我還緊張。」

不過，她表示，對手很憐香惜玉，把危險減到最低，也很感謝導演發掘出她未知的潛力。她透露在戲中被人虐打，加上動作起導致身體受傷。