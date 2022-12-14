鞏俐罕見出鏡為好友直播打call 網友調侃一句話

鞏俐(右)為造型師好友直播打call。（視頻截圖）

有網友日前分享一段中國女星鞏俐罕見與著名髮型師Kelvin一起出鏡的短片，短片中，鞏俐身穿一襲黑衣，挽著利落髮髻，妝容也不厚重，造型簡單而又優雅，依舊女王範十足。

網易報導，鞏俐為造型師好友直播打call的方式略顯老套，見慣了大場面的她竟然還有些不太自然。但因為是「鞏皇」出鏡，短片就變得格外生動和有趣。

鞏俐問：「Kelvin，聽說你要直播了嗎？」對方回答：「對，我要直播了。」不知是不是不太習慣這種出鏡方式，鞏俐貌似還有幾分緊張，再問了一遍：「又開始，你要開始開直播了嗎？」

Kelvin表示，他想把自己的經驗分享給同行們。鞏俐思索片刻回答：「那我，直播的時候，我就每天，是不是能翻到你呀？」看來，鞏俐對於網絡直播也不是特別了解，連影迷們都忍不住調侃鞏皇是在「尬聊」。

和此前相比，鞏俐瘦了許多，看起來更顯年輕。完全不像是57歲的女人。保養功夫可以說是很到家了。

當一大段台詞總算是說完了，鞏俐如釋重負，笑容也變得輕鬆。趴在好友肩頭合影的同時，不忘伸手比V，祝Kelvin直播成功，看上去呆萌又可愛，就像鄰家大姐姐一樣隨和。

在很多影迷的心中，鞏俐平日裡霸氣而又幹練，私底下竟然如此平易近人。網友們紛紛評論：「媽呀，這是什麼交情啊，鞏皇都出馬了！」、「趕快通知她進組拍戲，我們等她好久了」、「太美了，我的女神」，還有網友隔空喊話鞏俐也註冊帳號直播。

Kelvin是鞏俐、張柏芝 、林心如 等明星的御用髮型師，在圈內人緣極佳，和很多明星都成為了好朋友，與鞏俐更是合作多年，一直保持著密切的聯繫。