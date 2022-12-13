觀影說劇／闢謠之路受阻礙 「保你平安」笑料多

喜劇電影「保你平安」講述的是一個謠言引發的故事。(取材自微博)

由大鵬執導的喜劇電影 「保你平安」近日發布「歡樂啟程」版預告及海報，這是他繼「吉祥如意」後最新作品，也是他時隔五年再度執導喜劇，該片由大鵬、李雪琴、尹正、王迅、王聖迪主演，馬麗特邀友情出演。

新民晚報報導，「保你平安」講述一個謠言引發的故事，中年落魄的魏平安（大鵬飾）已過世的客戶被人造謠，鬧得滿城皆知，魏平安為這位客戶踏上闢謠之路，一路上阻礙重重又笑料不斷。

報導指出，由於魏平安沒有頭緒，只能順藤摸「瓜」，挨個尋找傳謠者。從自己的妹妹魏如意（李雪琴飾）、哥們祁經理（王迅飾），到寵物店老闆（尹正飾）、金董事長（賈冰飾）等，魏平安發現這些傳謠者甚至連人家的面都沒見過。對傳謠者來說，可能只是過個嘴癮，卻鮮少想到被造謠者可能會受到的傷害。

從寫字樓、醫院，到網吧、密室，還有火車站跑酷，魏平安為闢謠可謂跑斷了腿。但即便這樣，謠言不僅愈演愈烈，他甚至還「引謠上身」，大家對他和「美女客戶」的關係指指點點的同時，還挖出了魏平安的過去，又生出新的謠言。但即使困難重重，魏平安也決心一查到底，只為故人入土為安，也為了自己心安。

據悉，影片中李雪琴的女鬼妝需要化妝兩個小時，有次把在一旁候場的大鵬嚇了一跳；尹正飾演的寵物店主也是魏平安的難題之一，求證不成反遭紅顏料噴臉，搭配綠色的頭髮，著實喜慶。而這場戲背後，大鵬一次次囑託尹正「下手狠點」，甚至自己上手拿顏料「補妝」。

值得一提的是，影片主創中有頗多導演 的老友。王迅和馬麗都曾在十年前跟大鵬合作過。馬麗此番飾演一位跟大鵬站在對立面的霸道總裁，一身颯爽白西裝氣場滿滿。