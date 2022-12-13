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劉德華帥氣亮相 「無間道」20年沒被遺忘

娛樂新聞組╱綜合報導
「無間道」促成梁朝偉(左)、劉德華等四大影帝同台。(圖：華映提供)
「無間道」促成梁朝偉(左)、劉德華等四大影帝同台。(圖：華映提供)

香港經典警匪片「無間道」上映20周年，日前舉行4K修復版慶典，包括導演劉偉強、主演劉德華等台前幕後驚喜出席切蛋糕，與現場影迷一同慶祝「無間道」三部曲升級再現。

「無間道」同時公布主題曲MV「被遺忘的時光」並進行電影試片，劉偉強透露當年香港市道像現在一樣不好，他們孤注一擲，用千萬港幣的高額預算，聚齊香港最有號招力的演員劉德華、梁朝偉演出，劉偉強說：「世界上好看的電影很多，但『無間道』真的有神奇之處。」

報導指出，「無間道」三部曲分別是2002「無間道」、2003前傳「無間道Ⅱ」和2003續集「無間道Ⅲ終極無間」，劉偉強回憶20年前港片市場萎縮，就像受疫情影響的現在一般，電影也是投資難尋，但「無間道」決定以千萬港幣的投資，集合劉德華、梁朝偉、黃秋生及曾志偉四大影帝合作演出，「當時想就算不成功，也要對得起自己。」

他一改以往港片的搶時間的拍攝模式，要求編劇麥兆輝和莊文強好好的完成劇本，並讓演員齊聚讀本做好準備，他笑說演員們一拿到劇本就開始鬥戲，非常精采，不但成為當年香港票房冠軍，更被好萊塢翻拍成「神鬼無間」，讓馬汀史柯西斯拿下第一座奧斯卡最佳導演獎，更有多國的翻拍版本。

劉德華出席無間道20周年生日慶典，帥氣不減當年。(取材自微博)
劉德華出席無間道20周年生日慶典，帥氣不減當年。(取材自微博)

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