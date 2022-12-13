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張蘭：能剖腹產該感恩 網酸：難怪生出媽寶兒

記者林怡秀╱綜合報導
張蘭說現在的女生可以選擇剖腹產，比從前幸福多了。(取材自微博)
張蘭說現在的女生可以選擇剖腹產，比從前幸福多了。(取材自微博)

大S(徐熙媛)和前夫家汪小菲及張蘭的風波暫時告一段落，張蘭靠著消費前兒媳賺得盆滿缽滿，連確診都堅持直播帶貨；近日陸網又瘋傳張蘭發表一段對生孩子的評論，張蘭在影片中表示「既然生了小孩被稱呼為媽媽，不要說為誰生了小孩，也不要說我為誰誰誰險些丟了性命」，認為現在女生可以剖腹生產該感恩，讓網友傻眼。

張蘭在影片一開始便表示，孩子既然管自己叫媽媽，就別說是為了誰生孩子，也別說為了生孩子差點丟了性命；讓人忍不住聯想到大S生產時因癲癇發作，在鬼門關前走一遭的經歷。

「我認為在過去，女孩子生產都是入鬼門關，現在沒有對吧，所以呢，如果現在就是怕疼，提早剖腹產，我們那時候沒有這條件，什麼都得忍著，我們應該感恩這個時代，這時代你們什麼都有，我們那時候連麻藥都不打，直接側切，醫生說孩子從媽媽子宮慢慢出來，對腦部啊身心健康比較好，我們就忍著，當然，剖腹也是大家的選擇，蘭姐一點沒有別的意思，我就希望大家能夠惜福。」

此話一出，網友紛紛留言「好可怕，這哪裡是人說的話」、「難怪她有個媽寶兒」、「我剖腹產，嚇得我不敢要二胎，真的疼」、「這樣說很過分吧，我很討厭老一代喜歡說他們當時怎麼樣」，也有網友覺得她的說法可以理解，不認為她是特別影射大S。

大S 徐熙媛 汪小菲

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