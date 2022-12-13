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羨慕粉絲有老婆 60歲周星馳想成家了？

娛樂新聞組╱綜合報導
已經60歲的周星馳，和粉絲對話間似乎透露出想成家了。(取材自微博)
已經60歲的周星馳，和粉絲對話間似乎透露出想成家了。(取材自微博)

喜劇天王周星馳（星爺）今年開了社群帳號開始與粉絲互動，最近他發文希望大家介紹美食給他，就有一位粉絲留言稱：「放工番屋企老婆碗湯（下班回家老婆煲煮的湯）」，周星馳則回：「你就好啦，有老婆。」此對話也被不少粉絲認為星爺似乎也渴望成家。

周星馳今年60歲，至今未婚，感情成謎，不過他1989年曾因演出「蓋世豪俠」與已故港星羅慧娟擦出愛火，兩人一度盛傳婚訊，最後持續了三年還是分手。羅慧娟曾受訪表示：「我渴望和周星馳組織家庭，他卻當我是一個神經病。」感情出現分歧的二人，不久後便傳來分手的消息。

後來羅慧娟一生曲折，因潛水發生意外導致失聰，後來發現罹患胰臟癌，45歲離世。

許多人發現周星馳的電影裡都藏了她的身影，例如兩人首度合作的「阿德也瘋狂」裡羅慧娟台詞：「我不做難道你來養我？」1999年「喜劇之王」中，張柏芝也說出一樣的台詞，而周星馳回答則是：「我養妳啊。」

「西遊降魔篇」裡舒淇曾對心儀對象這樣說：「我理想是找一個如意郎君，和他一起組織家庭，這個人就是你。」豈料飾演唐僧的文章只回答了三個字：「神經病。」有傳是周星馳透過電影傳遞心裡話。

另外，「功夫」中女主角失聰，也跟羅慧娟因意外造成失聰有巧合，被許多人認為他念念不忘舊愛。

周星馳 電影 社群

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