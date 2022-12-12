薛凱琪演出沒突破… 惠英紅直指：40多歲陶瓷娃娃

點評導師惠英紅直指薛凱琪是「40多歲的陶瓷娃娃」，現場一度尷尬。（取材自微博）

浙江衛視與TVB合作的演技競演綜藝節目「無限超越班」即將播出，這是一檔藝人比拚演技的真人秀。近日播出的節目先導片中，點評導師之一的惠英紅直指薛凱琪是「40多歲的陶瓷娃娃，再不把握機會，就差不多了」，一番直接的評論讓薛凱琪當場臉垮掉，笑容消失，畫面相當尷尬。

香港 01報導，「無限超越班」由成龍擔任召集人，爾冬陞、惠英紅、吳鎮宇、佘詩曼擔任點評導師，品評15名參賽藝人的演技。近日播出的節目先導片，由於薛凱琪從影以來少有突破性的演出，被惠英紅不留情面點評：「現在妳給我的感覺是陶瓷娃娃，這樣會把妳封死，因為妳今年都40多，我覺得年齡只是一個號碼，妳抓得好是妳的優勢，抓不好它會綁死妳，所以我覺得妳要小心一點，這次絕對是一個最大的機會，如果這個機會妳抓不好，我真心告訴妳，妳已經差不多了。」

點評導師惠英紅直指薛凱琪是「40多歲的陶瓷娃娃」，現場一度尷尬。（取材自微博）

惠英紅的一番忠言，令薛凱琪面如死灰，但不少網友認為惠英紅一針見血，完全講中了薛凱琪的死穴。

此外，薛凱琪日前在微博 上傳多張造型照，穿著貼身旗袍、髮型細緻，整體性感、韻味十足，原來她在扮演電視劇「上海灘」經典角色馮程程。她的打扮與當年由趙雅芝飾演、清純味爆棚的馮程程截然不同，因此令觀眾非常期待薛凱琪的演出。