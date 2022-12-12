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古天樂登GQ年度電影人 謙虛認「沒有高光時刻」

娛樂新聞組／綜合報導
古天樂當選「GQ」中國版年度電影人。（取材自微博）
古天樂當選「GQ」中國版年度電影人。（取材自微博）

時尚雜誌「GQ」中國版每年12月都會發布「年度人物」特輯，這次邀請10個明星出鏡，包括男星古天樂、陳曉、劉畊宏、王鶴棣以及女星白鹿、海清、虞書欣，還有冬奧冠軍蘇翊鳴、網球運動員吳易昺、藝術家徐冰。

香港01報導，當中古天樂當選年度電影人，今年他監製兼主演的科幻片「明日戰記」收穫不少好評，但當雜誌訪問對這部電影是否滿意時，古天樂則謙稱，：「滿足是不能進步的，創作永遠都不會滿意，當時覺得真的很不錯了，過一陣回頭看，發現又有更多進步空間，這十年從劇本到特效，所有內容都需要改進。」

從電視到電影，古天樂入行29年塑造了無數經典角色，四次提名金像獎，終於在2018年斬獲影帝，已然成為香港電影的符號之一。被問到如果有人為自己寫傳記，古天樂笑言作者寫就好，不用問自己。他認為傳記不是寫出來的，而是在每一個人心中，每個人都可能有一個不同的角度去看古天樂。

雖然多年來古天樂的風評一直不錯，但他自認沒有「高光時刻」。古天樂坦言很少回想過去有什麼值得紀念，能做的就是把握好這麼多年的人生經驗，向前看。他說，在這一行是一個漫長的過程，只能自己慢慢吸收所有東西，無論是好是壞，有高興的時候，但沒有永遠的高光時刻。

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