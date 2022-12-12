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「為舞台可放棄生命」田曦薇挨轟不真誠、暗諷張藝興

娛樂新聞組／綜合報導
田曦薇演出「卿卿日常」暴紅，卻人紅是非多。（取材自微博）
田曦薇演出「卿卿日常」暴紅，卻人紅是非多。（取材自微博）

白敬亭、田曦薇主演的電視劇「卿卿日常」日前迎來大結局，該劇開播以來話題不斷，被觀眾稱為「甜寵劇天花板」。而飾演女主角「李薇」的女星田曦薇也跟著暴紅，但人紅是非多，最近因為一次採訪引發爭議。

搜狐娛樂報導，田曦薇早前接受採訪的視頻公開，她被問到「為了舞台可以放棄什麼？」，田曦薇回答「我的生命」，但她在回答時哈哈大笑，引起網友熱議，部分人認為田曦薇在嚴肅問題中笑著回答，顯得不真誠、不尊重職業。

有網友隨之聯想到張藝興也曾回答過同樣的問題，但張藝興當時嚴肅認真地回答，兩人截然不同的態度，也讓很多網友猜測田曦薇是否暗諷張藝興，部分張藝興的粉絲更留言表示不滿。

對此，田曦薇反問網友：「非要一本正經，符咒發誓地說這種話嗎？」她也澄清對張藝興沒有惡意：「今天才知道為夢想放棄一切是會被嘲笑的話，一直認為精神追求是最大的驅動力，有人活著為夢想，有人活著為溫飽，希望大家都能自得其樂。」

隨後，張藝興發文力挺田曦薇，表示為夢想不惜代價努力奮鬥的人值得尊敬。張藝興2020年在一個訪談綜藝中表示過，自己會為了舞台而放棄生命，當時這番言論同樣引起了網友們的熱烈討論。

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