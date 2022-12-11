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女偶像陷小三風波 復出開唱票價曝光 網酸：憑什麼

娛樂新聞組／綜合報導
孟美岐先前陷入小三風波，近日宣布將舉辦線下演唱會，引來許多網友批評。（取材自微博）
孟美岐先前陷入小三風波，近日宣布將舉辦線下演唱會，引來許多網友批評。（取材自微博）

24歲中國偶像孟美岐去年被控介入音樂製作人陳令韜的感情，雖解釋是誤當小三，但形象崩壞，人氣不再。近來她為了復出動作頻頻，最近更傳出將舉辦線下演唱會，然而票價公開後，遭多數網友指責價格太貴，直批「獅子大開口」根本是搶錢。

綜合媒體報導，孟美岐日前在微博更新近況，透露明年1月7日要在成都舉辦個人演唱會，更喊出「我們一起走過」。不過大多數網友看到票價分別是1380元(人民幣，下同，約198.3美元)、980元、580元，不少人認為她現在人氣大不如前，而且場地選在展演空間，並非大型演唱會場地，卻訂出昂貴票價，根本是坑錢。

孟美岐的演唱會票價公開後，「孟美岐線下演唱會票價」關鍵字甚至登上微博熱搜。有網友很酸「怎麼敢的呀，她還有粉絲嗎」、「上次陳奕迅演唱會好像才890啊」；還有網友表示，像劉德華、周杰倫等天王，都曾開線上演唱會供觀眾免費收看，「不提小三這事兒，就說實力，既不是一線歌手也不是完美愛豆，憑什麼？」。

不過有娛樂評論人指出，劉德華、周杰倫不是靠門票獲得收入，而是平台給他們錢，因為他們能為平台帶來很多用戶和關注度，「孟美岐這樣的歌手，即使免費給人看，也不會有太多人看」，所以不會有平台給她錢，她就只能賣門票。

周杰倫 微博

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