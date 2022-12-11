鹿晗分手關曉彤？被爆劈腿2女星 他嗆：早點睡覺

鹿晗(圖)認愛關曉彤，卻屢被傳分手。(取材自微博)

中國男星鹿晗 在2017年高調認愛小7歲女星關曉彤，5年來兩人屢被傳分手，近日又有狗仔爆料兩人早已分手，原因是鹿晗劈腿兩位95後女星。

綜合媒體報導，爆料指出，鹿晗、關曉彤目前還是戀愛關係，但其實私底下早已分手，原因是鹿晗戀愛過程中兩次劈腿，第一次劈腿是在拍電影 的時候，劈腿對象是「SJL」女星；第二次劈腿是在拍電視劇的時候，與「S」女星關係不簡單。

消息瞬間炸翻微博 ，網友就根據線索瘋狂猜測，指「SJL」女星應該是一同拍攝電影「上海堡壘」的孫嘉靈，而拍攝電視劇的「S」女星則是宋妍霏。

針對網友猜則，鹿晗工作室第一時間發聲辟謠：「早點睡覺，明天好好看世界盃。」宋妍霏亦透過工作室澄清：「純屬胡扯，望大家勿要輕信謠言。」而孫嘉靈則在個人微博表示：「小孫被造謠了，onedayday的。」希望趕快平息這場「無妄之災」。

據報導，鹿晗和宋妍霏在「穿越火線」飾演一對情侶，兩人一段吻戲拍得很投入，因兩人在劇中太甜，還引來關曉彤不高興。

宋妍霏今年27歲，16歲時加入南韓JYP娛樂擔任練習生，後因腿傷回到中國；2015年，出演古裝武俠劇「錦衣夜行」出道；同年，參加校園紀實節目「一年級·大學季」，宋妍霏憑藉真實不做作的性格以及仗義直言的行為給觀眾留下深刻印象。