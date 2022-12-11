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睽違9年 陳奕迅紅館開唱 一度喊卡驚陷「觸電危機」

記者王郁惠／綜合報導
陳奕迅10日在紅館演唱會開唱，狀態十分良好。（圖：ESL Limited提供）
陳奕迅10日在紅館演唱會開唱，狀態十分良好。（圖：ESL Limited提供）

金曲歌王陳奕迅（Eason）日前於香港紅館展開25場「Fear and Dreams」演唱會，相隔9年再與粉絲齊聚該場地，因想完整呈現他帶給大家的故事及信息，首場幾乎沒有說話，僅在演唱「幸福摩天輪」時突然喊卡，表示有水進入耳朵裡、連忙擦乾，「好害怕會被電到…哈哈」。

主辦單位在場內打造紅館史上最大電子巨幕，寬71米、高14.5米，從館頂到舞台台面與兩側，帶給粉絲震撼視覺饗宴；開場呼應演唱會主題，播放陳奕迅躺在床上做夢的影片，突然枕頭爬滿幼蟲，連鼻孔也不斷鑽出蟑螂、蜈蚣和蜘蛛，他驚醒再度墜入深淵、飛到外太空；陳奕迅穿著太空人裝登場獻唱「2001太空漫游」，並帶領舞群大跳漫遊舞，為演唱會揭開序幕。

演唱會播放前導影片時，陳奕迅與蟲共枕的模樣，畫面驚悚。（圖：ESL Limite...
演唱會播放前導影片時，陳奕迅與蟲共枕的模樣，畫面驚悚。（圖：ESL Limited提供）

全場以夢的方式呈現人類對於生態浩劫、天災人害的末日恐懼，又透過夢想的方式打造活在當下、勇敢面對未來的繽紛世界，故事感十分強烈！陳奕迅一口氣唱到29首後，才終於停下來與粉絲說話，他笑說：「我真的不是要裝cool，只是整個秀找不到位置說話。」聽到粉絲讚他有型，他開心笑說：「最重要這句！有人懂欣賞！」

影音來源：Eason Chan YouTube

他分享等待演出的期間覺得很害怕，曾想過若一睡不起，是否要先交代電話的密碼、處理銀行裡的錢？粉絲大叫「給我！」，他爆笑說：「哈哈！其實我沒什麼錢的。」並感性表示能與粉絲共聚是世界上最好的禮物，講完又吐槽自己年紀大了、感動就想哭，「其實世界變這樣，誰不害怕？大家都怕⋯但我想到不怕的唯一方法了，世上所有東西都不是你我可以控制到，人啊，不去想就最好，好好享受當下，才是最真實！」安可曲完粉絲依舊不願散場，陳奕迅再度重返舞台，選唱他出道第一首錄製的歌曲「遊離份子」，展現一路以來始終不便的初心。

陳奕迅以太空裝為演唱會揭開序幕，帶舞者唱跳「2001太空漫游」。（圖：ESL L...
陳奕迅以太空裝為演唱會揭開序幕，帶舞者唱跳「2001太空漫游」。（圖：ESL Limited提供）

太空人 香港

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