我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：中國疫情高峰1個月內到來 整體度過需半年時間

普亭再暗示不排除先用核武 北約憂俄烏戰爭變歐洲大戰

狗仔爆「W姓女星」老公被捕 「還珠格格」女星被點名

娛樂新聞組／綜合報導
狗仔爆料一名「W姓」女藝人老公被捕入獄，王艷被點名。（取材自微博）
狗仔爆料一名「W姓」女藝人老公被捕入獄，王艷被點名。（取材自微博）

48歲中國女星王艷因演出電視劇「還珠格格」的「晴兒」一炮而紅，在事業當紅之際嫁給從事房地產業的大亨王志才，隨後淡出演藝圈。不過近日有知名狗仔在社交平台上開直播爆料，稱有位「W姓女藝人老公被捕入獄」，網友透過一系列消息，猜測是W姓女藝人就是王艷。

綜合媒體報導，王艷婚後定居於北京並且專心相夫教子，不過近年來王艷又復出，不少媒體報導她復出的原因是經濟出了狀況。媒體也報導，其實在2019年王艷老公就已經被澳門賭場索要利息7000萬元人民幣(約975萬美元)，公司股權被凍結，且他也被列為限制高消費的名單人員，然後就人間蒸發。

貓眼娛樂指出，知名狗仔在直播的過程中爆料稱，一位「W姓女藝人的老公」被捕入獄，家庭疑似發生了很大的變故，並透露女星是「圈中女神級的人物」、擁有很高的人氣。

八卦媒體簡單透露了性別，姓氏和形象，對於這名女星的其他資料並未多加說明，然而還是吸引許多吃瓜網友熱議，甚至登上熱搜。

根據一系列消息，有網友猜測是知名演員王艷。由於王艷今年10月間遭爆豪宅遭到法拍，原因是她老公王志才疑似欠下大筆賭債，目前處於失聯狀態；雖然多人觀看此屋，但至今卻沒有人下手購入，這一點也引來網友們的懷疑。

澳門 北京 八卦

上一則

基努李維「捍衛任務4」開殺戒 與真田廣之、甄子丹對決

下一則

哈利史泰爾斯拒當「小王」 分手奧莉薇亞

延伸閱讀

大學點初中教師掐學生脖 被捕控罪

大學點初中教師掐學生脖 被捕控罪
中國女星張歆藝 自曝全家染疫過程 稱可備些連花清瘟

中國女星張歆藝 自曝全家染疫過程 稱可備些連花清瘟
模仿卡達王子 女星金晨戴頭巾掀波 回應：人類何必為難人類？

模仿卡達王子 女星金晨戴頭巾掀波 回應：人類何必為難人類？
飛機上鬧事 克利斯蒂外甥女被捕…又咬又踢傷6警

飛機上鬧事 克利斯蒂外甥女被捕…又咬又踢傷6警

熱門新聞

林青霞分享書寫過程。（記者沈昱嘉／攝影）

林青霞全說了 交往19年對象身分曝光

2022-12-04 07:07
吳亦凡去年涉性侵遭逮。（取材自微博）

吳亦凡被爆生殖器「營養不良」 脫光驗身真實尺寸曝光

2022-12-06 00:29
汪雨（右）曾和趙薇傳出緋聞。（取材自微博）

京城四少全出事… 破產、坐牢、離婚 輪到汪小菲挨告

2022-12-05 02:30
汪小菲（左）與大S二度開撕。（取材自微博）

遭酸「婚內出軌得性病」 汪小菲二度求和大S又秒刪文

2022-12-03 20:31
汪小菲與大S。（取材自微博）

遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親

2022-12-03 07:53
70歲港星李龍基因為常演出皇帝的角色，有著「御用皇帝」之稱，去年梅開二度娶小39歲的嫩妻Chris Wong，就連拍劇開工都把嫩妻帶在身邊，越愛樂高調。 （取材自Instagram）

差39歲爺孫戀 70歲港星李龍基嫩妻洩「裸身泡澡」辣照

2022-12-05 01:25

超人氣

更多 >
開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元

開藥換現金 紐約2華人藥房員工涉詐1050萬元
伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」

伊能靜爆哭 被傳與秦昊婚變 現身台北鬆口「婚姻內幕」
美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨

美「房市指數」10年新低 學者：衰退已來臨
世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？
再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室

再也回不去了？哈利和梅根紀錄片徹底惹怒威廉與皇室