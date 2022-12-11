狗仔爆「W姓女星」老公被捕 「還珠格格」女星被點名

狗仔爆料一名「W姓」女藝人老公被捕入獄，王艷被點名。（取材自微博）

48歲中國女星王艷因演出電視劇「還珠格格」的「晴兒」一炮而紅，在事業當紅之際嫁給從事房地產業的大亨王志才，隨後淡出演藝圈。不過近日有知名狗仔在社交平台上開直播爆料，稱有位「W姓女藝人老公被捕入獄」，網友透過一系列消息，猜測是W姓女藝人就是王艷。

綜合媒體報導，王艷婚後定居於北京 並且專心相夫教子，不過近年來王艷又復出，不少媒體報導她復出的原因是經濟出了狀況。媒體也報導，其實在2019年王艷老公就已經被澳門 賭場索要利息7000萬元人民幣(約975萬美元)，公司股權被凍結，且他也被列為限制高消費的名單人員，然後就人間蒸發。

貓眼娛樂指出，知名狗仔在直播的過程中爆料稱，一位「W姓女藝人的老公」被捕入獄，家庭疑似發生了很大的變故，並透露女星是「圈中女神級的人物」、擁有很高的人氣。

八卦 媒體簡單透露了性別，姓氏和形象，對於這名女星的其他資料並未多加說明，然而還是吸引許多吃瓜網友熱議，甚至登上熱搜。

根據一系列消息，有網友猜測是知名演員王艷。由於王艷今年10月間遭爆豪宅遭到法拍，原因是她老公王志才疑似欠下大筆賭債，目前處於失聯狀態；雖然多人觀看此屋，但至今卻沒有人下手購入，這一點也引來網友們的懷疑。