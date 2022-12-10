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觀影說劇／李光潔、趙麗穎 上演勢均力敵的愛情

娛樂新聞組╱綜合報導
李光潔在「風吹半夏」劇中飾演海歸企業家。（取材自新快報）
李光潔在「風吹半夏」劇中飾演海歸企業家。（取材自新快報）

電視劇「風吹半夏」正在江蘇衛視熱播，主演李光潔近日受訪時直言，劇中自己是趙麗穎的「最強輔助」，兩人之間上演了一場「勢均力敵的愛情」。

新快報報導，「風吹半夏」講述幾個平凡普通的「小人物」白手起家，從最初以收廢鋼鐵為業務，後逐步接觸鋼鐵行業，最終憑藉獨到的眼光闖出一番天地的故事。李光潔在劇中飾演海歸企業家趙壘。

趙壘可謂是90年代的「金領」階層，距離李光潔現在的生活比較遙遠，為了快速進入角色，李光潔盡可能地去感受當年創業者的行為、動機，「蒐集一些影像資料，去了解那個年代留學歸來的人的精神面貌、著裝特色。」

因為劇集聚焦鋼鐵行業，李光潔進組前特地查閱了鋼鐵行業很多視頻和圖片資料，了解這個行業到底是怎麼回事。

「風吹半夏」中，李光潔和趙麗穎有很多對手戲，他表示，趙壘是女主角許半夏（趙麗穎飾）的「最強輔助」，他總能在她最需要的時候第一時間出現，「不管是個人情感上還是公司運營上，對時局的把握還是整個事業的規劃，趙壘都是半夏從商時的最強輔助，他給了半夏非常多建議。」

除了是工作上的最佳搭檔，兩人劇裡還有段不一樣的感情戲，李光潔將之形容為「勢均力敵的愛情」，「兩人之間的感情是成年人之間的愛情，他們目標一致，很理智，很清醒。他們都是很有頭腦的人，因此對待對方都是那種欣賞、平等的姿態」。

趙麗穎在「風吹半夏」劇中飾演許半夏。（取材自新快報）
趙麗穎在「風吹半夏」劇中飾演許半夏。（取材自新快報）

趙麗穎

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