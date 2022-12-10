封殺5年 范冰冰轉戰港韓拚復出

范冰冰被中國娛樂圈封殺五年，最近把演藝重心拉往香港及南韓。(取材自微博)

本是一線女星的范冰冰 ，因逃漏稅被列「劣跡藝人」，她試遍各種方式復出都徒勞無功，5年封殺讓她急了，她近日改變策略，把演藝重心拉往香港及南韓 ，力拚在2023年全面復出。

綜合媒體報導，范冰冰近來除了飛抵南韓與「登陸之日」導演見面外，又在韓劇「Insider」驚喜客串，更在10月拿下釜山國際電影 節的「傑出亞洲演員大獎」，雖然因疫情未能親自出席，但有錄影片向南韓影迷問好，也承諾一定會出席明年第28屆釜山國際電影節，博取南韓粉絲的好感度；另有粉絲爆料，范冰冰已經在南韓秘密拍好一部電影，就等著正式上映。

此外，范冰冰也把香港視為復出的機會，今年10月她去香港遇到媒體，大方說明訪港目的：「有工作、有點事件」，短短幾字背後藏有深意。據知她其實是跟香港電影工作者見面，尋求新機會。

如果轉戰香港計畫成功，加上已經拍好的南韓電影，2023年說不定就是范冰冰的翻身之年。