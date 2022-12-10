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隱身人群看女兒表演 劉德華擋不住星味

娛樂新聞組╱綜合報導
劉德華被讚是稱職的星爸。(取材自微博)
劉德華被讚是稱職的星爸。(取材自微博)

香港天王劉德華近年因疫情放慢腳步，更多時間陪伴太太朱麗倩及女兒劉向蕙，經常親自開車送女兒上下學，最近有網友拍到劉德華隱身人群到禮堂看11歲女兒表演，他低調穿著一身黑，仍遮不住天王星味，被讚是最稱職的星爸。

綜合媒體報導，網友在社群媒體上貼出61歲劉德華參加女兒學校活動的照片，照片中劉德華穿著西裝、戴著白色口罩，背著黑色背包，一身黑色系打扮，低調地坐在位置上，走進會場時，看到有人拍攝也揚起眉毛致意，非常親民，在現場也跟其他家長親切聊天。

該網友讚賞道：「這個星爸還是非常稱職的，送女兒上學，參加孩子的活動，值得爸爸們學習。」據悉，劉德華很喜愛參加女兒學校的活動，之前也出席女兒的家長會。

據報導，劉向蕙就讀的學校是盛產IB狀元的名牌國際學校滬江維多利亞，該校2005年創辦，是香港首間「一條龍」IB學校，提供小學、中學及大學預科項目的國際文憑（IB）課程，重點培養學生雙語能力、全人發展和多元文化視野。

據悉，該校今年有2名學生考獲45分滿分的IB狀元，還有9名榜眼，歷年累計誕生15名狀元。學費方面，小學全年學費要14萬9600元(港幣，下同，約1萬9000美元)，中學學費近17萬，預科學費為21萬，另需付一次性可退還建校費6萬元或購買債劵。

香港 社群媒體 疫情

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