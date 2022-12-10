蘇有朋重燃音樂魂 billboard中國版登封

蘇有朋登billboard中國版封面，暢談對音樂的熱情。(圖：billboard中國版提供)

男星蘇有朋 自「披荊斬棘」奪得冠軍後，再登上billboard中國版封面，專訪中分享對音樂的熱情始終如初；網友看了封面驚道：「看起來年輕了20歲。」

蘇有朋從小就學習鋼琴，但因家人希望他專心升學 未能繼續，一直到偶像時期在唱片公司的養訓下有了基本樂理基礎，個人發片時，「擦肩而過」、「尋找」、「大不了」等風格迥異的歌曲都是他的原創。

但他極少主動提起自己的原創，蘇有朋表示：創作是有專業門檻的事，充沛的創作動能、源源不斷的靈感來襲、大比重的時間投入，缺一不可。他認為做不到令自己十分滿意，也就沒必要向大眾過分強化自己的創作者身分。

近期蘇有朋正在籌備第三部電影 ，原定10月要開機，不過，因和「披荊斬棘的哥哥」檔期衝突，因而延遲開機。

「披荊斬棘」節目錄製期間，蘇有朋原以為「愛」的手語舞一輩子都不會忘記，然而彩排時發現，久疏戰陣真的會不大靈光，於是在網上找了一個小女孩的手語影片學習，迅速調整，最終「愛」的呈現效果極好，連登熱搜。

專業的團隊、頂級的舞台、優秀的同伴讓蘇有朋煥發出當年拚命三郎的鬥志；回到舞台，他彷彿再次成為當初那個不畏前路的少年，最終終於C位成團。而大半輩子自嘲跳舞「慢半拍」的他，在團隊的幫助下，重新享受起跳舞的感覺，用他的話來說，這簡直是蘇有朋的奇蹟。