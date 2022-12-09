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清空微博挺大小S？蔡康永被出征 經紀人澄清：無關

娛樂新聞組／綜合報導
蔡康永清空微博竟意外引發網友關注。（本報資料照片）
蔡康永清空微博竟意外引發網友關注。（本報資料照片）

女星大S（徐熙媛）和汪小菲恩愛夫妻成怨偶，上個月雙方正式開戰，戰火延燒至今，如今換大小S的好友蔡康永衝上微博熱搜。原因是蔡康永突然取消原本關注的微博帳號，並把微博設為僅看得到半年內發的內容，因為他很久沒更新微博，目前微博頁面等於清空，對此蔡康永透過經紀人回應，表示取關和大小S無關，已經是幾個月前的事情。

蔡康永上個月25日在IG分享一段文字，內容提到「『你怎麼能這麼自私』『怎麼能這麼忘恩負義』……原來這些也都是『能力』啊」，外界解讀成是在暗諷汪小菲一家人，立刻遭到中國網友圍剿。

此外，蔡康永曾發文：「說出『好好哦』之後，試著別理所當然的接著說『怎麼我都沒有』。你沒有理由有，所以你沒有。多這一句，就從羨慕者、變成了嫉妒者。」也被認為是暗諷汪小菲嫉妒。有人嗆蔡康永：「直接說啊，你支持誰，別在這裡故作高深！我們沒興趣去解讀你的每一句話。」

蔡康永微博原本關注的帳號有1000多個，如今突然全部取消關注，經紀人解釋「取關，是因為曾經關注的帳號變動非常多，想再慢慢整理一下。取關是幾個月前已經進行的事，跟大小S完全沒有關係。」

而對於近日來大S和汪小菲彼此互撕，蔡康永也透過經紀人回應「看過我書、或聽過我節目發言的，會知道我很重視人際之間的界線。大家都是成年人，一定會慢慢找到互利共生的方法的。當事人都很努力，我只有祝福。」

微博 汪小菲 小S

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