王大陸無預警首度認愛 喊大馬女神「我女朋友」

王大陸去年被媒體爆料新戀情，近日終於承認。（本報系資料照片）

男星王大陸去年被媒體爆料新戀情，對方是有「大馬女神」封號的女星蔡卓宜，兩人在戀愛綜藝結緣，迄今兩人感情穩定，多次被拍到出遊，但從未公開認愛。最近王大陸為宣傳中國新節目，提到蔡卓宜，主動表示「還有什麼運動是我女朋友練不好的嗎」，並標註蔡卓宜，引起熱議。對此，王大陸經紀人則簡單回應「謝謝」，證實此事。

王大陸和蔡卓宜日前雙雙在微博 轉發一張湖南衛視芒果TV節目「哎呀好身材4」的節目海報，分別寫下「還有什麼運動是我女朋友練不好的嗎？」、「還有什麼運動是我男朋友教不會的嗎？」貼文中還標明是節目「伴侶嘉賓官宣」，形同認愛。

王大陸宣傳中國新節目，同時認愛蔡卓宜。（取材自微博）

事實上，王大陸、蔡卓宜因戀愛綜藝節目「怦然再心動」結緣，在節目上以兄妹互稱，王大陸還放話要幫對方找個好男人，沒想到最後自薦。兩人過去不斷被拍到約會畫面，始終沒正面回應，王大陸還要粉絲不要聊八卦 ；就連好兄弟柯震東去年在直播與他一起提到此事，他也只是傻笑，沒多做回應。

蔡卓宜憑著甜美笑容累積大批粉絲，有「大馬女神」封號。（取材自微博）

今年28歲的蔡卓宜來自馬來西亞，出道前是一名彩妝師及平面模特，憑著甜美笑容累積大批粉絲，IG有百萬人追蹤，在星馬知名度頗高，後因參加女團選秀節目「青春有你2」打開知名度，有「大馬女神」封號。