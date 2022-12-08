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宛如康熙從畫走出…羅晉「天下長河」剃光頭嗨喊：解壓

記者杜沛學／台北即時報導
羅晉(左)在「天下長河」飾演的康熙帝與奚美娟飾演的孝莊太皇太后借錢治水。(圖：MyVideo提供)
羅晉(左)在「天下長河」飾演的康熙帝與奚美娟飾演的孝莊太皇太后借錢治水。(圖：MyVideo提供)

中國男星羅晉主演的古裝劇「天下長河」被譽為是15年來最有質感的歷史劇，該劇總導演兼編劇張挺透露在選演員時既考察其表演能力，也會參考歷史人物的畫像，他發現羅晉神似康熙年輕時的模樣，同時演技更獲得認可，

羅晉在「天」劇一出場完全就是康熙從畫像裡走出來的模樣，掀起網友熱議，他工作室曝光片場花絮，還原一顆大光頭的誕生，原來是他親自剃髮，只見他照著鏡子邊剃邊喊：「太解壓了！」剃到一半時還形容這個頭髮好酷，問工作人員：「你們誰想來一下？」而羅晉將康熙20多歲演到老，從還有些許年輕人天真熱血的性格，到大權在握的帝王心術，呈現一個帝王的變化。

羅晉(左)在「天下長河」飾演的康熙帝與奚美娟飾演的孝莊太皇太后借錢治水。(圖：M...
羅晉(左)在「天下長河」飾演的康熙帝與奚美娟飾演的孝莊太皇太后借錢治水。(圖：MyVideo提供)

劇中羅晉更1分鐘切換3種情緒，連珠砲似的直問身旁臣子：「那你就和稀泥、這官誰給你當的？是不是拿了錢？」龍顏盛怒的氣勢，火候掌握非常到位，被網友形容「變臉比翻書還快」、「被羅晉拍案，怒不可遏的樣子給嚇到了！」也用職場生態學來形容「千萬不可以惹老闆生氣」。

特別的是，女星奚美娟日前剛摘下金雞獎最佳女主角獎，這是她年時隔30多年後二度封后，她獲獎後曾表示不認為自己在這個年齡創作力會凋零，想和同齡人一起加油。

「天下長河」由尹昉(左起)、羅晉、黃志忠主演。(圖：MyVideo提供)
「天下長河」由尹昉(左起)、羅晉、黃志忠主演。(圖：MyVideo提供)

奚美娟在「天」劇飾演康熙的奶奶孝莊太后，一場羅晉與她借錢用來平三藩、修河道、建水師想要一展雄心抱負的情節，從古人經歷到未來規劃，讓奚美娟心服口服，堅定地說：「皇上是個有抱負的人，我一定要成全他。」也讓觀眾可看見奶奶疼愛孫子的一面。

「天」劇講述康熙帝（羅晉飾）為治癒黃河水患，不拘一格提拔陳潢、靳輔兩位治水能人，在歷經半個世紀的櫛風沐雨和朝政風波後，君臣逐漸平定河患，留下了讓後世為之稱道的豐功偉績的真實歷史故事。

導演

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