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觀影說劇／陳冠希23歲狂戀劉嘉玲 包紮傷口掀回憶殺

記者陳建嘉╱綜合報導
陳冠希（左）在電影「無間道」中為劉嘉玲包紮傷口，掀起觀眾回憶殺。(圖：華映提供)
陳冠希（左）在電影「無間道」中為劉嘉玲包紮傷口，掀起觀眾回憶殺。(圖：華映提供)

由劉偉強、麥兆輝執導，莊文強、麥兆輝編劇的香港警匪電影「無間道」三部曲，包括2002「無間道」、2003前傳「無間道Ⅱ」和2003續集「無間道Ⅲ終極無間」，為香港黑幫犯罪電影注入嶄新元素，時隔20年推出4K修復版本，包括劉德華與梁朝偉的經典天台對峙，以及陳冠希為劉嘉玲包紮傷口的畫面都收入其中，堪稱回憶殺。

導演劉偉強表示，當年「無間道」有如生了兒子，現在推出數位修復本有如又嫁女兒，「都是非常開心啊！我並不會特別期待看到某一場戲，因為每一個場景都很特別。電影不只對決戲，就連文戲也很好看，我們當年就連前面開頭介紹演員的片頭都製作的非常用心，想要觀眾從一開始便完全投入。」

電影集合梁朝偉、劉德華、黃秋生、曾志偉、吳鎮宇及黎明等超強實力派影帝，推出後掀起一波警匪臥底模仿的風潮，影響至今，甚至被好萊塢大導演馬丁史柯西斯(Martin Scorsese)翻拍成「神鬼無間」(The Departed)，也拿下最佳影片等四項奧斯卡，更讓史柯西斯拿下至今唯一一座奧斯卡最佳導演獎。

「無間道」當年在台灣上映時，因港片市場逐漸沒落，電影票房反應並不特別出色，但因口碑鼎盛，從錄影帶開始帶起觀看熱潮，成為轟動作品，創造出口碑行銷的奇蹟，也帶動後續二、三集的話題。

劉德華在「無間道」中飾演臥底警界的黑道。(圖：華映提供)
劉德華在「無間道」中飾演臥底警界的黑道。(圖：華映提供)

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