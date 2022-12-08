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嫖娼消失1年 李雲迪悼江澤民傳復出

娛樂新聞組╱綜合報導
李雲迪近日突然更新微博，有網友揣測他可能在為復出試水。(取材自微博)
李雲迪近日突然更新微博，有網友揣測他可能在為復出試水。(取材自微博)

曾與歌手王力宏傳出男男戀的鋼琴王子李雲迪，去年10月因涉嫌嫖娼在北京被拘留，接著被取消中國音樂家協會等眾多頭銜，形象跌到谷底；一年多過去，他突然更新微博，哀悼已故領導人江澤民，有網友揣測李雲迪可能在為復出試水。

綜合媒體報導，李雲迪銷聲匿跡一年多，突然在微博上傳彈琴影片，配四個字「永垂不朽」。雖然李雲迪沒有露臉，僅拍攝鋼琴與一雙手，不過他演奏的曲子是舒伯特的小夜曲，網友認為他應該是在緬懷江澤民，只因為李雲迪曾在江澤民面前伴奏。

另外，有澳洲網友透露，9月前往雪梨市政廳聆聽音樂會時，大廳節目單列出2023年演出行程，赫見李雲迪音樂會，時間是11月1日至5日，隨後李雲迪上傳影片，似乎證實復出的可信度。

報導指出，去年慘遭業界封殺的李雲迪，不僅中國音樂家協會的會員資格被取消，新浪微博認證中的「重慶政協常委、全國青聯常委、香港青聯副主席」頭銜均被移除。無獨有偶，他的昔日好友王力宏去年也遭受婚變負面新聞重大打擊。

更巧合的是，王力宏因私生活醜聞暫退演藝圈352日後，突然宣布明年1月要在美國賭城辦演唱會復出；李雲迪也在神隱411天後藉著哀悼江澤民回歸，有網友因此打趣：「李雲迪昨天發微博悼念，今天王力宏上熱搜，祝你倆繼續出國發展」。

李雲迪發文寫下「永垂不朽」。(取材自微博)
李雲迪發文寫下「永垂不朽」。(取材自微博)

李雲迪 江澤民 王力宏

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