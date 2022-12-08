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被逼淨出戶、去母留子？「最美妃子」3不聲明回應

娛樂新聞組╱綜合報導
張嘉倪被爆可能被富豪老公買超淨身出戶。(取材自微博)
張嘉倪被爆可能被富豪老公買超淨身出戶。(取材自微博)

女星張嘉倪老公買超（買鏡宇）日前爆出攬女上酒店，疑似婚內出軌，有消息稱兩人正準備打離婚官司，有網友爆料張嘉倪可能被淨身出戶，因為她的富豪老公早已偷偷轉移財產，甚至「去母留子」，對此，張嘉倪工作室也在微博喊話：「不造謠！不信謠！不傳謠！」

綜合媒體報導，張嘉倪與老公買超結婚7年，不僅婆家不喜歡她，連老公都婚內出軌，近日傳出兩人要打離婚官司；知情人士爆料，買超很久之前就在偷偷轉移財產，根本沒打算讓張嘉倪得到一分錢，如果張嘉倪態度強硬地非要離婚，以她的能力，很難「鬥」過婆家，運氣不好的話，不僅要淨身出戶，還會被分走一部分財產。

更可悲的是，爆料稱，買超自己出軌破壞家庭，還試圖用「去母留子」的手段，硬生生讓張嘉倪與親生骨肉分離。

知情人表示，買超家裡現在不想讓兩個孩子被張嘉倪帶走，所以早就安排人將兩個小朋友藏起來，不讓他們母子見面；不僅如此，買超還請了厲害的律師，一是為了讓張嘉倪淨身出戶，二是想完全搶走兩個兒子的撫養權。

知情人的爆料目前還無法考證是否為真，但網友都覺得買超很有可能這麼做，紛紛怒轟「婚內出軌還一點羞恥心也沒有」。

報導指出，張嘉倪七年前在眾人羨慕下與買超結連理，2016年，生下大兒子，兩年後又生下小兒子。然而，張嘉倪連生兩個兒子，至今都沒有得到一個婚禮，婚後她仍叫婆婆為阿姨，也沒有得到婆家的認可。

另有知情人稱，買超家裡的確很有錢，但他只是一個沒什麼能力的富二代，家裡的財政大權掌握在父母手中，名下根本沒什麼錢。即便他有錢，大概率也屬於婚前財產，和張嘉倪沒關係。

張嘉倪被爆可能被富豪老公買超淨身出戶。(取材自微博)
張嘉倪被爆可能被富豪老公買超淨身出戶。(取材自微博)

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