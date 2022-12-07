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陳冠希23歲曾狂戀劉嘉玲 暖心包紮傷口珍貴畫面曝光

記者陳建嘉／即時報導
陳冠希（左）為劉嘉玲包紮傷口。（圖：華映提供）
陳冠希（左）為劉嘉玲包紮傷口。（圖：華映提供）

劉偉強、麥兆輝執導，莊文強、麥兆輝編劇的香港警匪電影「無間道」三部曲，包括2002「無間道」、2003前傳「無間道Ⅱ」和2003續集「無間道Ⅲ終極無間」，三部曲由劉德華、梁朝偉領銜主演，黃秋生、曾志偉、吳鎮宇及黎明等人主演，為香港黑幫犯罪電影注入嶄新元素。7日公佈「無間道」三部曲修復版預告，包括劉德華與梁朝偉的經典天台對峙，以及陳冠希為劉嘉玲包紮傷口的畫面都收入其中，堪稱回憶殺。

時隔20年推出4K修復版本，導演劉偉強表示，當年「無間道」有如生了兒子，現在推出數位修復本有如又嫁女兒，「都是非常開心啊！我並不會特別期待看到某一場戲，因為每一個場景都很特別。電影不只對決戲，就連文戲也很好看，我們當年就連前面開頭介紹演員的片頭都製作的非常用心，想要觀眾從一開始便完全投入。」

電影集合梁朝偉、劉德華、黃秋生、曾志偉、吳鎮宇及黎明等超強實力派影帝，推出後掀起一波警匪臥底模仿的風潮，影響至今，甚至被大導演馬丁史柯西斯（Martin Scorsese）翻拍成《神鬼無間》（The Departed），也拿下最佳影片等4項奧斯卡，更讓史柯西斯拿下至今唯一一座奧斯卡最佳導演獎。

梁朝偉在「無間道」演活了臥底警察陳永仁。（圖：華映提供）
梁朝偉在「無間道」演活了臥底警察陳永仁。（圖：華映提供）
劉德華。（圖：華映提供）
劉德華。（圖：華映提供）

電影 導演 梁朝偉

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