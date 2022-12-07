陳冠希23歲曾狂戀劉嘉玲 暖心包紮傷口珍貴畫面曝光

陳冠希（左）為劉嘉玲包紮傷口。（圖：華映提供）

劉偉強、麥兆輝執導，莊文強、麥兆輝編劇的香港警匪電影 「無間道」三部曲，包括2002「無間道」、2003前傳「無間道Ⅱ」和2003續集「無間道Ⅲ終極無間」，三部曲由劉德華、梁朝偉 領銜主演，黃秋生、曾志偉、吳鎮宇及黎明等人主演，為香港黑幫犯罪電影注入嶄新元素。7日公佈「無間道」三部曲修復版預告，包括劉德華與梁朝偉的經典天台對峙，以及陳冠希為劉嘉玲包紮傷口的畫面都收入其中，堪稱回憶殺。

時隔20年推出4K修復版本，導演 劉偉強表示，當年「無間道」有如生了兒子，現在推出數位修復本有如又嫁女兒，「都是非常開心啊！我並不會特別期待看到某一場戲，因為每一個場景都很特別。電影不只對決戲，就連文戲也很好看，我們當年就連前面開頭介紹演員的片頭都製作的非常用心，想要觀眾從一開始便完全投入。」